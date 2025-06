Brutte notizie per la semifinale di Musetti contro Alcaraz al Roland Garros: l’italiano è costretto a ritirarsi per un problema fisico.

È stato un super Lorenzo Musetti in tutto il Roland Garros ma anche all’inizio del match in semifinale contro Alcaraz. Il primo set è riuscito a vincerlo 6-4, mentre al secondo ha tenuto testa allo spagnolo che ha strappato il set solo al tie-break (3)6-7. Dal terzo in poi però non c’è stata storia.

Musetti ha infatti perso il terzo set 6-0, dopo aver chiesto l’intervento del fisioterapista, e all’inizio del quarto set ha deciso di ritirarsi concedendo ad Alcaraz di approdare in finale a Parigi senza giocare la partita fino alla fine.

Musetti si ritira: il primo finalista al Roland Garros è Alcaraz

Lorenzo Musetti ha provato a stringere i denti ma alla fine non ce l’ha fatta a finire la gara contro Alcaraz in semifinale. Dal terzo set il tennista italiano ha avuto un evidente problema fisico tanto che ha dovuto far massaggiare la coscia sinistra per qualche minuto dal fisioterapista. Non è però purtroppo servito a molto perché la fatica anche solo sull’appoggio della gamba è stata fin da subito evidente.

È purtroppo terminato con un forfait il suo magnifico percorso all’Open di Francia. Musetti è cresciuto moltissimo e, dopo Roma, è arrivata una prova tangibile della sua crescita fisica e mentale anche a Parigi.

D’altro canto c’è da sottolineare anche la forza incredibile di Alcaraz che, su terra, si conferma un mattatore. È perciò lui il primo finalista al Roland Garros per questo 2025. Non prima delle 19:00 si affronteranno Jannik Sinner e Novak Djokovic. Manca perciò pochissimo per scoprire chi sarà l’altro finalista del Grande Slam.