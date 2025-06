Confermata la panchina dei giallorossi: sarà Gian Piero Gasperini a guidare la Roma nel corso della nuova stagione.

Da Bergamo a Roma: Gian Piero Gasperini vola allo stadio Olimpico e siede ufficialmente sulla panchina della squadra giallorossa. Dopo una stagione positiva per la Roma, nonostante il sogno Champions League sfumato, Claudio Ranieri lascia orgogliosamente il posto a Gasperini.

In seguito alle tante ipotesi sulla scelta dell’uomo giusto, società e allenatore sono convinti che si tratti proprio di lui. Perciò, dopo 9 anni con i bergamaschi, l’allenatore di Grugliasco lascia una Bergamo ben salda e soprattutto grata all’uomo che le ha permesso di coronare tanti successi.

Gasperini è il nuovo allenatore della Roma: c’è il comunicato ufficiale

Con la società e dirigenza in accordo e felice per questo nuovo percorso, ecco di seguito il comunicato in una nota ufficiale dal club giallorosso: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Gian Piero Gasperini è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra”.

“La carriera di Gasperini – si legge ancora – è stata finora caratterizzata da tattiche innovative, cultura del lavoro e una straordinaria capacità di valorizzare i giocatori. La Proprietà e Claudio Ranieri sono convinti che Gasperini sia l’uomo giusto per questo incarico. Benvenuto, Mister! Forza Roma!”