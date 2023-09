Sinner-Evans in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Pechino 2023

Jannik Sinner affronterà Dan Evans al primo turno dell’ATP 500 di Pechino 2023, torneo in programma dal 28 settembre al 4 ottobre. Circa tre settimane dopo la sconfitta agli US Open per mano di Zverev, il nostro numero uno torna in campo. Lo fa dopo che in Italia si sono susseguite polemiche riguardanti la sua mancata partecipazione alla Davis, ma la speranza è che tutto ciò non abbia condizionato in alcun modo Jannik che nei prossimi due mesi si gioca tanto. La sua prima partecipazione al tour asiatico inizia da Pechino e dalla sfida all’esordio contro Dan Evans. Non ci sono precedenti tra i due.

Sinner e Evans scenderanno in campo giovedì 28 oppure venerdì 29 settembre. Data precisa e orario sono ancora da comunicare. La diretta televisiva del torneo di Pechino è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming, che sarà fruibile infine tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP) In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo di Pechino garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sui tre italiani) per tutto l’arco della settimana.