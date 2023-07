Musetti-Hurkacz in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Hubert Hurkacz nel terzo turno di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Entrambi sono reduci da due vittorie in tre set. Il carrarino ha lasciato le briciole rispettivamente al peruviano Juan Pablo Varillas e allo spagnolo Jaume Munar. Il gigante polacco, finalista su questi campi nel 2021, ha prima battuto il veterano iberico Albert Ramos-Vinolas per poi domare la wild card britannica Jan Choinski.

Musetti ha perso l’unico precedente sul verde, disputato proprio ai Championships due anni fa (in quell’occasione si trattava del primo turno. A partire con i favori del pronostico sarà Hurkacz ma Lorenzo ha tutte le carte in regola per poter provare a fare partita alla pari. Nel mirino per il campioncino azzurro c’è l’accesso alla seconda settimana per la prima volta in carriera sull’erba londinese. Qui potrebbe incontrare eventualmente il numero due del mondo Novak Djokovic, sempre che quest’ultimo riesca a risolvere in proprio favore il suo match di terzo turno.

