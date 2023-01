Musetti-Harris oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Lloyd Harris nel primo turno degli Australian Open 2023 (cemento outdoor). L’azzurro è reduce dalle ottime partite disputate con l’Italia alla United Cup. Nel suo singolare di semifinale il carrarino si è ritirato per un piccolo infortunio alla spalla destra contro lo statunitense Frances Tiafoe. Il problema, tuttavia, sembra risolto in vista dello Slam inaugurale della stagione. Musetti ha pescato il bombardiere sudafricano, un passato da numero trentuno del mondo ma oggi fuori dalla top duecento a causa degli infortuni.

Non a caso è entrato in tabellone grazie al ranking protetto. L’unico scontro diretto tra i due è poco indicativo. Si è concluso con un ritiro di Harris verso la fine del terzo set e, per di più, andò in scena verso la fine del 2020 sulla terra rossa del Challenger di Forlì. A partire ampiamente favorito sarà Lorenzo, che può regalarsi un secondo turno difficile ma non impossibile contro uno tra l’argentino Federico Coria o l’ungherese Marton Fucsovics.

Musetti e Harris scenderanno in campo oggi (lunedì 16 gennaio). I due giocatori sono pianificati come quarto ed ultimo match di giornata sul Court 14 con inizio fissato non prima delle ore 06:00 italiane (le 18:00 locali). La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Musetti e Harris. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.