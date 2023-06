Musetti-Alcaraz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Carlos Alcaraz negli ottavi di finale del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Per il carrarino in palio c’è l’accesso ai quarti di un Major per la prima volta in carriera. Nella capitale francese sta mostrando un livello di gioco incredibilmente alto. Nelle sue prime tre uscite non ha lasciato set per strada annichilendo i suoi avversari.

Adesso uno scontro difficile ma non impossibile contro il fenomeno spagnolo. L’unico precedente andato in scena a livello di circuito maggiore, infatti, è stato appannaggio proprio di Musetti, che lo scorso anno sconfisse in tre set l’allievo di Juan Carlos Ferrero nella finale del torneo ATP 500 di Amburgo. C’è ottimismo, dunque, nell’angolo del campioncino azzurro, che al prossimo turno eventualmente incontrerebbe uno tra il greco Stefanos Tsitsipas (testa di serie numero cinque) oppure il qualificato austriaco Sebastian Ofner.

Musetti e Alcaraz scenderanno in campo oggi (domenica 4 giugno). I due giocatori sono pianificati come terzo e penultimo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Court Philippe-Chatrier (al termine di Djokovic-Varillas). La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di ottavi di finale tra Musetti e Alcaraz garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.