Sport in tv domenica 4 giugno: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 4 giugno 2023. La Serie A saluta il suo pubblico con l’ultimo turno e la festa con premiazione del Napoli vincitore dello Scudetto per il 2022/2023. Molta attesa anche per i playoff di Serie C, giunti alle semifinali. La Formula 1 fa tappa a Barcellona, mentre a Parigi prosegue il Roland Garros con gli ottavi di finale e due azzurri in campo: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Poi la prima tappa del Giro del Delfinato e tanto altro ancora.