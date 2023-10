Salernitana, Inzaghi: “Con il lavoro i risultati arriveranno”

“La Nazionale italiana è in ottime mani, ci vuole un po’ di pazienza. Mi auguro che la Nazionale torni a fare bene, abbiamo vinto un Europeo e mi auguro che l’Italia torni ad essere forte“. Così Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, parla così della Nazionale azzurra al Festival dello sport di Trento. Poi sul calcio italiano Inzaghi sottolinea come “noi italiani dobbiamo apprezzare di più quello che abbiamo in casa. Gli allenatori italiani sono bravi, spero non debbano andare in giro in Europa ma che vengano apprezzati in Italia. L’Under 20 ha fatto Europeo bellissimo, Under 19 ha perso il mondiale in finale. I giovani italiani sono bravi, bisogna dargli fiducia“. “Tornare in panchina è gratificante, cercherò di farlo al massimo. La squadra è forte, il presidente ha entusiasmo, il direttore ha giocato con me; quando ho avuto questi ingredienti sono arrivati i risultati. Abbiamo una squadra che ci permette di giocarcela, ora siamo penultimi ma abbiamo una grande tifoseria, trascinante. Dobbiamo essere bravi noi a fare poche parole e tanti fatti. Io credo nella squadra. Ci sarà tanto lavoro da fare, è una squadra che deve salvarsi ma con il lavoro duro i risultati arriveranno“, conclude.