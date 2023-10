Masters 1000 Shanghai 2023: programma, date, orari e copertura tv

Il programma, le date, gli orari e la copertura tv del Masters 1000 di Shanghai 2023, evento di scena sul cemento cinese da mercoledì 4 a domenica 15 ottobre. Dopo lo stop per la pandemia, torna finalmente nel circuito l’unico Mille asiatico, in programma in Cina. Vista l’assenza di Novak Djokovic, a guidare il seeding è lo spagnolo Carlos Alcaraz, seguito dal russo Daniil Medvedev. Occhi puntati anche su Jannik Sinner, chiamato a ripetersi dopo il buon torneo di Pechino in cui ha ottenuto punti importanti in ottica Race e ranking. Oltre a lui, gli altri giocatori italiani ai nastri di partenza saranno Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini (omaggiato di una wild card).

La copertura televisiva dei vari match sarà affidata a Sky Sport, che seguirà le undici giornate di incontri mediante i propri canali di riferimento Sky Sport Summer e Sky Sport Tennis (201 e 203), con annessi live streaming disponibili tramite le piattaforme Sky Go e NOW. Anche Sportface.it seguirà il Masters 1000 di Shanghai 2023. Il nostro sito accompagnerà i propri lettori mediante dirette testuali, news, aggiornamenti, approfondimenti ed highlights per tutta la durata del tradizionale appuntamento cinese. Di seguito il programma completo dell’evento.

PROGRAMMA MASTERS 1000 SHANGHAI 2023

Mercoledì 4 ottobre: Primo turno dalle 06:30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Giovedì 5 ottobre: Primo turno dalle 06:30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Venerdì 6 ottobre: Secondo turno dalle 06:30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Sabato 7 ottobre: Secondo turno dalle 06:30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Domenica 8 ottobre: Terzo turno dalle 06:30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Lunedì 9 ottobre: Terzo turno dalle 06:30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Martedì 10 ottobre: Ottavi di finale dalle 06:30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Mercoledì 11 ottobre: Ottavi di finale dalle 06:30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno



Giovedì 12 ottobre: Quarti di finale dalle 06:30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Venerdì 13 ottobre: Quarti di finale dalle 06:30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Sabato 14 ottobre: Semifinali dalle 10:30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Domenica 15 ottobre: Finale alle 10:30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno