Masters 1000 Miami: Jannik Sinner in campo per l’allenamento, pronto a difendere la finale

Jannik Sinner è pronto per iniziare il suo Masters 1000 di Miami. L’altoatesino, da seconda testa di serie, usufruirà di un bye al primo turno ed esordirà contro il vincente della sfida tra Cachin e un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Quest’oggi il classe 2001 è sceso in campo per una sessione di allenamento, e sui social ha salutato i tifosi che riempiranno l’Hard Rock Stadium nei prossimi giorni. Sinner difende i punti della finale ottenuta l’anno scorso, in cui fu sconfitto in due set da Medvedev, e proprio sul cemento della Florida si guadagnò la prima finale in un 1000 della sua carriera, sconfitto sempre in due set da Hurkacz nel 2021.