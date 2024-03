Wta 1000 Miami: Badosa rimonta Halep, avanti facilmente Wozniacki

Nel primo turno del Wta 1000 di Miami Paula Badosa rovina il rientro in campo dopo un anno e mezzo di Simona Halep causa squalifica per doping. La spagnola si è infatti imposta in rimonta 1-6 6-4 6-3 in poco meno di due ore di gioco, dimostrando segnali di ripresa dopo lo stop per infortunio. Per la ex numero 2 del ranking ora ci sarà però un ostacolo durissimo, ovvero l’attuale numero 2 Wta Aryna Sabalenka. A proposito di rientri, avanza al secondo turno anche Caroline Wozniacki, che batte nettamente 6-1 6-4 la francese Clara Burel confermando il suo buon periodo di forma dopo i quarti a Indian Wells. La danese ex numero 1 ora sfiderà l’ucraina Anhelina Kalinina. Per quanto riguarda le altre sfide, avanti in due set 6-2 6-4 Siniakova contro Bogdan e Brenda Fruhvirtova contro Carle (6-3 6-3). Successo in tre set per Tauson contro Dolehide, con il punteggio di 6-3 3-6 6-2, mentre Siegemund rimonta Krunic 4-6 6-2 6-2. Vittoria netta con un doppio 6-3 infine per Shnaider, che frena così subito la corsa della quasi 44enne Venus Williams.