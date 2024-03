Gli interisti di religione ebraica contro il derby al lunedì: “C’è la Pasqua Ebraica, l’Inter si opponga”

Gli interisti di religione ebraica soci dell’Inter Club Brothers of the World si oppongono alla data di lunedì 22 aprile per il derby contro il Milan perché concomitante con la Pasqua Ebraica, festività solenne che si terrà proprio nello stesso giorno scelto per la stracittadina dalla Lega Serie A, su richiesta dei rossoneri, e che verrà ufficializzato domani. L’Inter club Brothers of the World è composto da numerosi soci di religione ebraica e il presidente Didier Attar ha inviato una lettera al Centro coordinamento Inter club: “Apprendiamo dagli organi di stampa che esiste una concreta possibilità che il prossimo derby Milan-Inter venga messo in calendario per lunedì 22 Aprile. Essendo il nostro Inter club composto da numerosi soci di religione ebraica, con la presente chiediamo che venga fatta richiesta alla società Fc Internazionale di non acconsentire a tale spostamento in quanto in sovrapposizione con la festività solenne della Pasqua Ebraica che non permetterebbe la possibilità di assistere regolarmente alla partita allo stadio o in televisione ai nostri membri. Altrettanto varrebbe per tutti i componenti delle comunità ebraiche Italiane, inclusi i sostenitori dell’Fc Internazionale e dell’Ac Milan, che sono tenuti a rispettare i precetti ordinati nelle festività solenni in quanto festività più importanti per la religione ebraica…”.