Sei gare nella notte Nba, tra le quali spicca la vittoria all’ultimo secondo dei Los Angeles Lakers per 119-120 sul campo degli Indiana Pacers. Dopo aver passato tutta la ripresa a rincorrere, i padroni di casa hanno messo la freccia a 43″ dalla sirena con il canestro e fallo di Haliburton, senza però fare i conti con LeBron James. Al termine di una partita sotto tono, in cui ha tirato male dal campo (solo 4/12 per 13 punti), il Re ha messo infatti il suo zampino sulla vittoria gialloviola con il tap-in allo scadere. Il migliore in casa losangelina è ancora una volta un Luka Doncic sempre più leader con 34 punti, mentre Austin Reaves si ferma a 24; lato Pacers non bastano i 23 punti di Bennedict Mathurin, mentre sono in tre a quota 16: Andrew Nembhard, Myles Turner (con 12 rimbalzi) e Tyrese Haliburton (con 18 assist).

Prestazione monstre anche quella di Nikola Jokic, che con una tripla doppia da 39 punti, 10 rimbalzi e 10 assist trascina i Denver Nuggets al successo 127-117 contro i Milwaukee Bucks. Il tre volte Mvp ha messo la ciliegina sulla torta al successo con un assist spettacolare che ha già fatto il giro del mondo, ma vanno rimarcati anche i 23 punti con 10 rimbalzi di Michael Porter Jr. e i 19 (sempre con 10 rimbalzi) di Christian Braun, uno dei candidati al Most Improved Player. Nei Bucks orfani di Lillard e Antetokounmpo, il migliore è Brook Lopez con 26 punti, ma non basta a impedire alla squadra di coach Doc Rivers di scivolare al sesto posto a Est.

Le altre gare della notte Nba

Vittoria comoda per i Boston Celtics, che passeggiano 102-132 sul campo dei Phoenix Suns. Kevin Durant (30 punti con 11/16 dal campo) e poco altro per la franchigia dell’Arizona, mentre nei verdi spiccano i 30 di Kristaps Porzingis e i 24 di Jaylen Brown, con Tatum a riposo. Successo importante in ottica play-off per i Los Angeles Clippers, che grazie ad un parziale di 32-10 a cavallo tra terzo e quarto periodo superano 113-126 i New York Knicks al Madison Square Garden. Sugli scudi James Harden con 29 punti e Kawhi Leonard con la doppia doppia da 27 punti e 10 rimbalzi, mentre in casa arancioblù non sono sufficienti un Karl-Anthony Towns da 34 punti e 14 rimbalzi e i 28 punti di OG Anunoby.

I risultati della notte Nba

Philadelphia 76ers – Washington Wizards 114-119

Brooklyn Nets – Toronto Raptors 86-116

Indiana Pacers – Los Angeles Lakers 119-120

New York Knicks – Los Angeles Clippers 113-126

Denver Nuggets – Milwaukee Bucks 127-117

Phoenix Suns – Boston Celtics 102-132

La classifica aggiornata delle due conference Nba

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 58-14 Boston Celtics 54-19 New York Knicks 45-27 Indiana Pacers 42-30 Detroit Pistons 41-32 Milwaukee Bucks 40-32 Atlanta Hawks 35-37 Orlando Magic 35-38 Chicago Bulls 32-40 Miami Heat 31-41 Toronto Raptors 26-47 Brooklyn Nets 23-49 Philadelphia 76ers 23-50 Charlotte Hornets 18-54 Washington Wizards 16-56

-WESTERN CONFERENCE