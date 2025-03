Missione compiuta per Matteo Berrettini, che batte in due set Zizou Bergs e conquista l’accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami 2025. Partita solida del tennista romano, che tiene a bada un avversario “scomodo”, reduce dalla vittoria contro Andrey Rublev nel secondo turno, ma un po’ troppo falloso. Berrettini ringrazia, piazza un doppio 6-4 e chiude la pratica dopo un’ora e mezza di gioco. Con questo successo, Berrettini torna a riassaporare gli ottavi di un “1000”, che mancavano ormai da due anni, ovvero dal torneo sulla terra rossa di Montecarlo di aprile 2023. Dalla prossima si sale ulteriormente di livello, visto che Matteo se la vedrà con l’australiano Alex de Minaur, il quale ha battuto in tre set Joao Fonseca.

Masters 1000 Miami 2025, la cronaca di Berrettini-Bergs

Avvio timido di Bergs, le cui prime vengono ben aggredite da Berrettini, che di dritto non lascia scampo e si prende otto dei primi nove punti volando sul 2-0. Matteo offre soluzioni varie e precise, a fronte di un belga che gioca spesso corto e non riesce a impensierirlo, complici anche diversi errori, tra cui un doppio fallo. Nel quinto gioco, Berrettini colleziona un’altra palla break ma non la sfrutta, venendo fermato dal nastro.

Ma, proprio quando la partita sembrava in controllo, ecco il contro break di Bergs, che sfrutta qualche imprecisione di Berrettini soprattutto con una smorzata fuori dal campo e un gratuito in uscita dal servizio (3-3). Il romano non si scompone e collezione ben cinque palle break nei successivi due turni del belga. In effetti, la conversione delle palle break è una delle note stonate della partita (appena tre su dodici), ma tanto basta per strappare nuovamente il servizio a Bergs aggiudicandosi il set.

Il primo turno di Berrettini al servizio nel secondo set si chiude ai vantaggi, ma senza palle break concesse. Nel terzo gioco, Bergs fa e disfa alternando ace a doppi falli (ben due nello stesso game), riuscendo alla fine a tenere il turno in battuta annullando due palle break. La stessa cosa non gli riesce nel quinto game, in cui Berrettini sale sullo 0-40 ma ha bisogno della terza palla break per strappare il servizio all’avversario. Il servizio di Matteo è solido e non concede spazi a Bergs per la rimonta.

L’ordine di gioco di martedì 25 marzo

Ed ecco, quindi, il programma e l’ordine di gioco di oggi, martedì 25 marzo. In questa giornata si terranno gli incontri degli ottavi di finale del tabellone maschile, con diversi incontri tutti da seguire. Tra questi spicca sicuramente l’attesissimo testa a testa tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. Si tratta del nono confronto tra i due, dopo che i primi otto hanno visto trionfare per sette volte il campionissimo serbo. Ma Musetti non parte battuto e può sicuramente dire la propria dopo aver battuto un altro tennista molto insidioso come Felix Auger-Aliassime. Da sottolineare, inoltre, che sarà solo la seconda volta che i due si affronteranno sul cemento.

Prima di Musetti-Djokovic, sempre sul centrale andrà in scena l’incontro tra Magda Linette e Jasmine Paolini, valido per i quarti di finale del torneo femminile. Un’occasione importantissima per l’azzurra per fare un altro passo avanti nel torneo dopo un avvio di stagione complicato. Anche in questo caso è la polacca in vantaggio negli scontri diretti, per due a uno, ma Paolini ha vinto il confronto più recente, risalente al torneo di Pechino di fine settembre.

Passando al Grandstand, come quarto match di giornata ecco proprio quello tra Berrettini e de Minaur. Nel circuito maggiore i due si sono affrontati solo tre volte in carriera, con il bilancio che recita due a uno in favore di Matteo. Da sottolineare, però, che l’ultimo precedente risale a quasi due anni fa, a Wimbledon 2023.

STADIUM

Dalle ore 17:00 – Monfils vs (24) Korda

Non prima delle 19:00 – Linette vs (6) Paolini

A seguire – (15) Musetti vs (4) Djokovic

Non prima delle 24:00 – (1) Sabalenka vs (9) Q. Zheng

Non prima delle 1:30 – (1) Zverev vs (17) Fils

GRANDSTAND

Dalle ore 16:00 – (14) Dimitrov vs (31) Nakashima

A seguire – (5) Ruud vs (23) Cerundolo

A seguire – (3) Fritz vs (LL) Walton

Non prima delle 21:00 – (10) de Minaur vs (29) Berrettini

Non prima delle 24:00 – (20) Machac vs Mensik