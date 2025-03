Continua il momento tutt’altro che brillante dei Los Angeles Lakers, che nella notte di NBA 2024/2025 cadono anche contro gli Orlando Magic. Terza sconfitta consecutiva per i Lakers, la settima nelle ultime dieci partite, e ora anche il quarto posto a Ovest è a rischio. Dopo essere crollata in casa contro Bucks e Bulls, la squadra californiana cade sotto i colpi di Franz Wagner e Paolo Banchero, mattatori della serata con, rispettivamente, 32 e 35 punti.

Una prestazione straripante che ha permesso l’allungo in particolare nel secondo tempo, grazie al 34-18 di parziale nel terzo quarto. Dall’altra parte, Luka Doncic firma 32 punti con 7 rimbalzi e altrettanti assist, ma il 9/23 dal campo pesa come un macigno sulla partita dello sloveno. LeBron James aggiunge 24 punti, ma non basta.

Tra le notizie più importanti di serata c’è il rientro di Anthony Davis, che torna protagonista con i Dallas Mavericks dopo un mese e mezzo di assenza in seguito all’infortunio subito all’esordio con la nuova maglia. I Mavs vincono a domicilio in casa dei Brooklyn Nets per 101-120, centrando il secondo successo consecutivo dopo le undici sconfitte nelle precedenti tredici partite. Buona la condizione fisica mostrata dall’ex Lakers, che dà un contributo importante con 12 punti e 6 rimbalzi in 27 minuti giocati. A prendersi la scena è Naji Marshall, che dalla panchina realizza 22 punti, ma da sottolineare è anche la prestazione di Spencer Dinwiddie, che realizza una doppia doppia da 16 punti (7/10 dal campo) e 12 assist.

I Chicago Bulls chiudono il lungo giro di trasferte con il bilancio di quattro vittorie e due sconfitte. Nella notte, battuti i Denver Nuggets per 119-129 con il solito Coby White, che realizza 37 punti (5/10 da tre) ma soprattutto è decisivo in tutti i possessi finali. È proprio negli ultimi scampoli di partita, infatti, che i Bulls prendono il largo, mentre i Denver calano e vanificano i 28 punti di Jamal Murray e i 24 di Peyton Watson.

Proseguono nel proprio momento positivo anche i Boston Celtics, che liquidano la pratica Sacramento Kings con un netto 95-113 con i 25 punti di Jayson Tatum (con 7 rimbalzi e 8 assist) e i 22 dalla panchina di Payton Pritchard. Apprensione per lo stesso Tatum, uscito dolorante alla caviglia sinistra dopo un contatto con Domantas Sabonis in ricaduta dopo un tiro. Tanto spavento iniziale, ma non sembrano esserci danni gravi.

Tutti i risultati della notte

Indiana Pacers – Minnesota Timberwolves 119-103

Orlando Magic – Los Angeles Lakers 118-106

Washington Wizards – Toronto Raptors 104-112

Brooklyn Nets – Dallas Mavericks 101-120

New Orleans Pelicans – Philadelphia 76ers 112-99

Denver Nuggets – Chicago Bulls 119-129

Phoenix Suns – Milwaukee Bucks 108-106

Sacramento Kings – Boston Celtics 95-113

Le classifiche aggiornate delle due Conference

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 57-14 Boston Celtics 53-19 New York Knicks 44-26 Indiana Pacers 42-29 Milwaukee Bucks 40-31 Detroit Pistons 40-32 Atlanta Hawks 35-36 Orlando Magic 34-38 Chicago Bulls 32-40 Miami Heat 30-41 Toronto Raptors 25-47 Brooklyn Nets 23-49 Philadelphia 76ers 23-49 Charlotte Hornets 18-53 Washington Wizards 15-56

-WESTERN CONFERENCE