Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, martedì 25 marzo 2025. Nel pomeriggio prosegue la Volta a Catalunya di ciclismo, poi spazio ai tornei di tennis in corso a Miami, il Masters 1000 e il Wta 1000. Inoltre, in scena anche il gigante femminile alle finali di sci alpino a Sun Valley, mentre in serata spazio al volley, con la finale di andata della Cev Cup femminile tra Novara e Alba Blaj, e al basket, con Real Madrid-Olimpia Milano nel primo dei due turni settimanali di Eurolega e Reggio Emilia-Petkimspor di Champions League.