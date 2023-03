Masters 1000 Miami 2023: Fognini out nel primo turno, Struff si impone in tre set

L’avventura di Fabio Fognini al Masters 1000 di Miami 2023 si interrompe già al primo turno, contro Jan-Lennard Struff. Una partita a due volti per l’azzurro, lottata fino alla fine, ma decisa dai break del tedesco proprio nei momenti decisivi del primo e terzo set: termina 6-4 5-7 6-4 dopo oltre due ore e mezza di gioco. L’avvio di match è favorevole al teutonico, che è passato tramite le qualificazioni, anche a causa dei numerosi errori da parte di Fognini: si sale subito sul 2-0. Ma il ligure reagisce e, dopo il pareggio sul 3-3, passa anche in vantaggio sul 3-4. Un vantaggio che però Fognini non riesce a confermare: dal 30-15 per il sanremese, arrivano nove punti consecutivi di Struff, che trova il contro-break e si porta sullo 0-30 nel decimo game, che spiana la strada al break che vale il set al tedesco.

TABELLONE MASTERS 1000 MIAMI 2023

Il secondo set è decisamente più lineare; Fognini è aggressivo in risposta, ma Struff riesce ad annullargli due palle break nel primo game, ripetendosi poi nel settimo, tenendo il servizio dopo una lunga battaglia ai vantaggi. Ma alla fine l’azzurro strappa la battuta all’avversario, protagonista di uno smash sbagliato. Si va, quindi, al terzo set, caratterizzato da scambi molto lunghi, in cui entrambi hanno faticato a chiudere in velocità i propri turni in battuta. Fognini ha una palla break nel secondo game, annullata, ma nel gioco decisivo si fa recuperare dal 40-15: un dritto in rete e un rovescio troppo lungo pongono fine al match e all’avventura di Fognini nel torneo.