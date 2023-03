Nba 2022/2023: Dallas cade contro Golden State nonostante rientro Doncic, Lakers sorprendono Phoenix

I risultati della NBA 2022/2023, nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 marzo. Per la prima volta in stagione, i Golden State Warriors vincono due partite di fila in trasferta: arriva, infatti, il successo per 125-127 contro i Dallas Mavericks, che soccombono nonostante il rientro di Luka Doncic (30 punti e 17 assist) dopo cinque partite di assenza. 20 punti e 13 assist, invece, per Curry. A Los Angeles, i Lakers trovano una splendida vittoria contro i Phoenix Suns, e si rilanciano, così, anche in ottica playoff: senza LeBron James, arriva un’altra ottima prestazione di squadra, con i 27 punti di Davis, i 26 di Russell e i 25 di uno scatenato Reaves. Non bastano, invece, i 33 di Booker (di cui 26 nella seconda metà di match) ai Suns, che perdono la quinta partita nelle ultime sei giocate.

Tra le altre partite, da sottolineare l’impressionante prova di Giannis Antetokounmpo, che in soli 24′ giocati realizza 31 punti (14/23 dal campo) aggiungendo 14 rimbalzi, nella vittoria dei Milwaukee Bucks contro i San Antonio Spurs. Sono 31 anche i punti realizzati da Nikola Jokic nel successo di Denver Nuggets contro i Washington Wizards.

NBA 2022/2023 – Risultati notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 marzo

Washington Wizards – Denver Nuggets 104-118

Dallas Mavericks – Golden State Warriors 125-127

Miami Heat – New York Knicks 127-120

Toronto Raptors – Indiana Pacers 114-118

Chicago Bulls – Philadelphia 76ers 91-116

Memphis Grizzlies – Houston Rockets 130-125

Milwaukee Bucks – San Antonio Spurs 130-94

Minnesota Timberwolves – Atlanta Hawks 125-124

Utah Jazz – Portland Trail Blazers 115-127

Los Angeles Lakers – Phoenix Suns 122-111