Pattinaggio di figura, Mondiali 2023: storico bronzo Conti/Macii, superati i 200 punti

Sara Conti e Niccolò Macii riscrivono la storia del pattinaggio italiano ai Mondiali 2023 di pattinaggio di figura a Saitama, in Giappone. I due azzurri, infatti, hanno conquistato una splendida medaglia di bronzo, confermando il terzo posto nel programma corto, e continuando nel miglioramento dei propri primati personali anche nel programma libero, superando la fatidica quota dei 200 punti (208,08). Non solo record personali, ma anche un nuovo risultato per il pattinaggio di figura italiano: il Tricolore, infatti, non era mai salito sul podio iridato di una gara a coppie.

L’Italia torna a fregiarsi di medaglie iridate dopo nove anni (oro nella danza con Anna Cappellini e Luca Lanotte, bronzo di Carolina Kostner), e diventa altresì la nona Nazione ad aver conquistato una medaglia ai Mondiali in ognuna delle quattro specialità olimpiche, aggiungendosi in questa cerchia ristretta a Russia, Stati Uniti, Canada, Germania, Francia, Gran Bretagna, Finlandia e Ungheria. La gara è stata vinta con distacco dalla coppia di casa composta da Riku Miura/Ryuichi Kihara, mentre Alexa Knierim/Brandon Frazier hanno conquistato il bronzo per gli Stati Uniti.