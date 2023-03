Tabellone Masters 1000 Miami 2023: Alcaraz difende il titolo, Sinner speranza azzurra

E’ stato sorteggiato il tabellone principale del torneo Masters 1000 di Miami 2023. Carlos Alcaraz va a caccia del ‘Sunshine Double’ e prova a difendere il titolo conquistato lo scorso anno: è l’unico modo per restare numero uno del ranking mondiale alla fine del torneo. Jannik Sinner ovviamente è la nostra punta di diamante, ma la speranza è che anche i vari Musetti, Berrettini, Sonego e Fognini possano fare meglio rispetto a quanto si è visto la passata settimana in quel di Indian Wells. Di seguito ecco il tabellone completo in costante aggiornamento.

TABELLONE MASTERS 1000 MIAMI 2023

PRIMO TURNO

PARTE ALTA

(1) Alcaraz bye

Bagnis vs (Q)

Murray vs Lajovic

(30) Cressy bye

(20) Davidovich Fokina bye

Otte vs Nakashima

Huesler vs Ramos-Vinolas

(15) Paul bye

(9) Fritz bye

(WC) Nava vs Isner

Pella vs Varillas

(24) Shapovalov bye

Wu vs Edmund

Cachin vs Fucsovics

(7) Rune bye

(3) Ruud bye

Ivashka vs (Q)

Popyrin vs. M.Ymer

(25) Van de Zandschulp bye

(22) Bautista Agut bye

Ruusuvuori vs Krajinovic

(WC) Daniel vs Rinderknech

(13) Zverev bye

(10) Sinner bye

Djere vs (Q)

Fognini vs Lestienne

(21) Dimitrov bye

(29) Kecmanovic bye

Humbert vs Monfils

Bublik vs Wolf

(6) Rublev bye

PARTE BASSA

(8) Hurkacz bye

(Q) vs (WC) Bergs

Mannarino vs (WC) Shang

(32) Shelton bye

(17) Coric bye

(Q) vs Kudla

Barrere vs (Q)

(11) Norrie bye

(15) De Minaur bye

Martinez vs Halys

Galan vs McDonald

(19) Berrettini bye

(28) Nishioka bye

Molcan vs (Q)

Carballes Baena vs Zapata Miralles

(4) Medvedev bye

(5) Auger-Aliassime bye

Monteiro vs Kubler

(Q) vs Munar

(25) F.Cerundolo bye

(23) Evans bye

Sonego vs (WC) Thiem

(Q) vs (Q)

(12) Tiafoe bye

(14) Khachanov bye

Etcheverry vs (Q)

Coria vs Lehecka

(18) Musetti bye

(27) Baez bye

Giron vs (Q)

Gasquet vs (Q)

(2) Tsitsipas bye