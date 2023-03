Masters 1000 Miami 2023, Alcaraz demolisce Bagnis. Avanti anche Fritz e Rublev

Inizia sul velluto l’esordio di Carlos Alcaraz nel Masters 1000 di Miami 2023, dove lo spagnolo difende il titolo conquistato lo scorso anno. La testa di serie numero uno ha infatti “distrutto” Facundo Bagnis con un eloquente 6-0 6-2, in poco più di un’ora di gioco. Davvero impressionante la dimostrazione di forza di Alcaraz, che adesso al terzo turno attende il vincitore del match tra Lajovic e Cressy. Per lo spagnolo un’unica piccola distrazione nel secondo set, quando nel quarto game si è fatto recuperare il break di vantaggio salvo poi togliere nuovamente il servizio all’avversario argentino per due volte consecutive.

Tra gli altri big, vittoria agevole anche per Taylor Fritz. Il numero 9 del seeding ha superato il connazionale e wild card Emilio Nava con il punteggio finale di 6-4 6-1 e ora attende Denis Shapovalov che ha battuto in tre set l’argentino Guido Pella. Qualche difficoltà in più per Andrey Rublev, che ha avuto la meglio sull’altro statunitense J.J Wolf per 7-6(3) 6-4 in un’ora e 42 minuti di gioco. Il russo ha rischiato grosso nel primo set, quando Wolf ha servito per il parziale sul 5-4 prima di essere sconfitto al tiebreak. Qualche difficoltà anche nel secondo set, in cui ha rischiato di subire il break sia prima dell’avversario che al momento di chiudere la partita. Per Rublev ci sarà uno tra Kecmanovic e Humbert.