Highlights Virtus Bologna-Real Madrid 79-96: Eurolega 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 46

Il video con gli highlights di Virtus Bologna-Real Madrid 79-96, match valido per l’Eurolega 2022/2023. Con questa sconfitta casalinga, per le vu nere non ci sono ormai più speranze di approdare ai playoff e dunque di chiudere tra le migliori otto. E allora ecco che i felsinei dovranno cercare di centrare il maggior numero possibile di vittorie da qui alla fine. In alto ecco il video.