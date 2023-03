Miami Open 2023: programma, orari e ordine di gioco sabato 25 marzo con Berrettini, Musetti e Sonego

Il programma e l’ordine di gioco del Miami Open 2023 per la giornata di sabato 25 marzo. Proseguono i primi turni in Florida, sia per quanto riguarda il tabellone maschile che quello femminile. Sono quattro gli italiani in campo in questa giornata, con particolare attenzione al campo 1 dove saranno di scena Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Il carrarino se la vedrà con Lehecka, poi toccherà al romano contro McDonald e infine al piemontese che se la vedrà con Evans. In campo anche Martina Trevisan, chiamata a sfidare Liu come terzo match sul campo Butch Buchoolz. Di seguito il programma completo degli incontri di singolare.

L’ordine di gioco di sabato 25 marzo (orari italiani)

STADIUM

Ore 17:00 – Gasquet vs (2) Tsitsipas

a seguire – (27) Potapova vs (6) Gauff

a seguire – (3) Pegula vs (30) Collins

Non prima delle 00:00: Carballes Baena vs (4) Medvedev

a seguire – (10) Rybakina vs (21) Badosa

GRANDSTAND

Ore 16:00 – (24) Ostapenko vs (13) Haddad Maia

a seguire – (5) Auger-Aliassime vs Monteiro

a seguire – (8) Hurkacz vs (LL) Kokkinakis

a seguire – (Q) Watanuki vs (12) Tiafoe

Non prima delle 00:00: (29) Martic vs Mertens

BUTCH BUCHOOLZ

Ore 16:00 – (12) Samsonova vs (23) Q.Zheng

a seguire – (20) Linette vs (14) Azarenka

a seguire – Liu vs (25) Trevisan

a seguire – Barrere vs (11) Norrie

a seguire – Mannarino vs (32) Shelton

COURT 1

Ore 16:00 – Lehecka vs (18) Musetti

a seguire – McDonald vs (19) Berrettini

a seguire – (23) Evans vs Sonego

a seguire – (14) Khachanov vs Etcheverry

COURT 2

Ore 16:00 – Doppio

a seguire – (28) Nishioka vs Molcan

COURT 5

Ore 16:00 – (17) Coric vs (Q) Eubanks

a seguire – (15) De Minaur vs Halys

COURT 7

Ore 16:00 – (LL) Kovacevic vs (25) F.Cerundolo

a seguire – (27) Baez vs (Q) Garin