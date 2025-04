Matteo Arnaldi avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2025. Il sanremese ha sconfitto in due set Damir Dzhumur con il punteggio di 6-3 6-4. Vittoria importante per l’azzurro, che fino al torneo madrileno non aveva ancora raccolto vittorie in stagione sulla terra: ora dopo aver battuto Djokovic conferma il suo ottimo feeling con la capitale spagnola, dove si era rivelato a livello Atp nel 2023 battendo anche Casper Ruud. Arnaldi attende ora agli ottavi di finale il vincente della sfida tra Frances Tiafoe e Alexandre Muller.

La cronaca di Arnaldi-Dzhumur

Avvio comodo per entrambi al servizio. Qualche patema in più nel quinto game, quando il sanremese deve fronteggiare le prime palle break dell’incontro: il suo avversario infatti difende in maniera strenua e si procura due chance, entrambe annullate con il servizio da Arnaldi. Passato lo spavento, Matteo si rende più aggressivo in risposta e al termine di un punto lunghissimo si crea anche una palla break, ma poi sbaglia sulla seconda del bosniaco che così si salva e impatta sul 3-3. Il break però è nell’aria e arriva poco dopo: Dzhumur concede due chance con il doppio fallo, che Arnaldi sfrutta subito con una risposta profonda per il break del 4-3. L’azzurro va così a servire per il set e chiude a zero per il 6-3.

Arnaldi sfrutta l’inerzia a favore anche ad inizio secondo set, aiutato anche dai numerosi errori di Dzhumur. Già nel primo game infatti arriva il break, con il bosniaco che prima concede la chance con il doppio fallo, poi spara fuori il dritto per l’1-0 e servizio dell’azzurro. Matteo conferma il break, poi si rende nuovamente pericoloso anche nel game successivo, ma il bosniaco si salva ai vantaggi e accorcia. Dzhumur produce il massimo sforzo per rientrare in carreggiata, ma Arnaldi cancella tutte e tre le chance nei giochi seguenti appellandosi al servizio. Un blackout colpisce poi Madrid e si prosegue senza immagini, ma il sanremese è freddo e chiude l’incontro 6-4.