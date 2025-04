Il rotondo successo per 5-1 contro il Tottenham ha regalato al Liverpool la matematica vittoria della Premier League 2024/25. Un campionato dominato dalla squadra di Arne Slot, il quale all’esordio nella massima serie inglese ha messo in campo una macchina da guerra che non ha mai lasciato dubbi sull’esito finale. È la vittoria del tecnico olandese ma anche di Mohamed Salah, che a quasi 33 anni sta incontrando una seconda giovinezza: l’egiziano si è rivelato determinante con 28 gol e 18 assist fin qui, un bottino clamoroso che potrà anche essere rimpinguato nelle quattro gare che mancano alla fine del campionato.

Ma è anche la vittoria che permette ai Reds di raggiungere a quota 20 successi il Manchester United: le due formazioni ora condividono il primato di squadre più titolate di Inghilterra, che negli ultimi 12 anni è stato appannaggio dei Red Devils (ultimo titolo vinto nel 2012/13). Il Liverpool ha inoltre spezzato l’egemonia dell’altra squadra di Manchester, il City, capace di vincere gli ultimi quattro scudetti consecutivi, nonché sei degli ultimi sette; l’ultima Premier non vinta dai Citizens è quella del 2019/20, in cui la fece da padrone proprio il Liverpool.

La festa dei tifosi del Liverpool

Dopo il fischio finale, migliaia di tifosi si sono radunati fuori dallo stadio per festeggiare. La Kop ha guidato i festeggiamenti, con tutto lo stadio che ha intonato l’inno “You’ll Never Walk Alone”, con tutta la squadra radunata al centro del campo. A differenza del titolo del 2020, vinto a porte chiuse a causa della pandemia, questa volta i tifosi hanno potuto celebrare insieme alla squadra. Momo Salah ha sottolineato l’importanza di condividere la vittoria con i tifosi, evidenziando come questa conquista sia stata ancora più significativa grazie alla presenza dei sostenitori.​

I giocatori hanno celebrato il titolo condividendo numerosi selfie sui propri canali social. Inoltre la squadra ha poi festeggiato il tecnico Arne Slot, il quale ha dedicato il successo al predecessore Klopp, riconoscendo il suo ruolo fondamentale nella costruzione della squadra. Proprio l’anno scorso in occasione del suo addio, il manager tedesco aveva infatti fatto cantare la Kop con coro per Slot per aiutarlo nella sua integrazione a Liverpool: ieri il passaggio di consegne si è completato.