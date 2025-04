Si è conclusa ieri a Wujiang, in Cina, la prima tappa della Coppa del Mondo Lead e Speed 2025, con ottimi risultati per gli atleti italiani. Il risultato delle qualifiche Lead si è rivelato un en plein per gli azzurri, che hanno tutti conquistato l’accesso alla semifinale. Nella classifica maschile ben 9 atleti hanno raggiunto due top e agguantato il primo posto. Con una semifinale impeccabile Laura Rogora ha conquistato il top assieme a McNeice, Sanders e Seo. Grandissima prova anche per Filip Schenk che con 49+ ha eguagliato il numero di movimenti dei primi classificati. La gara di Giovanni Placci si è conclusa invece in semifinale con la 12esimo posizione, così come quella di Giorgio Tomatis in 19esima piazza e Ilaria Scolaris in 20esima.

Nella finale femminile si è verificato un inedito ex aequo per la britannica McNeice e la coreana Seo, che hanno raggiunto il gradino più alto del podio con lo stesso tempo. Bronzo per l’americana Sanders, mentre l’azzurra Rogora è rimasta con onore fuori dalla zona medaglia, conquistando punti utili per il circuito di Coppa. In campo maschile trionfo del fenomeno Sorato Anraku, argento per l’altro giapponese Suzuki, costretto a ripetere la prova per un involontario aiuto ricevuto dall’assistente alla sicura, bronzo per lo spagnolo Gines Lopez. L’azzurro Schenk ha guadagnato un ottimo settimo posto finale.