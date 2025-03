L’Italia perde già due dei suoi protagonisti nel Masters 1000 di Indian Wells 2025: Luca Nardi e Flavio Cobolli, infatti, vengono eliminati già al primo turno. Entrambi gli italiani non erano al meglio dal punto di vista fisico, e non sono riusciti ad avere la meglio contro Cameron Norrie e Colton Smith, rispettivamente. Nardi, infatti, ha fatto più volte dei cenni alla panchina, facendo intuire qualche noia fisica. Cobolli, invece, nei giorni scorsi ha dovuto fare i conti con la febbre e un fastidio alle vie respiratorie che ne hanno condizionato la prestazione.

Masters 1000 Indian Wells, il racconto delle partite di Nardi e Cobolli

Norrie b. Nardi 6-0 6-3

Nel dettaglio, è il pesarese a deludere maggiormente, dato che la sua partita contro Norrie dura appena un’ora di gioco. Il primo set è un assolo del britannico, che in meno di mezz’ora rifila un parziale di 6-0 dall’azzurro, che non riesce a entrare in partita. Lento negli spostamenti, impreciso alla battuta e falloso negli scambi, Nardi ha offerto una controprestazione rispetto a quella dell’anno scorso, quando si mise in mostra battendo Novak Djokovic. Qualcosa di meglio si vede nel secondo set, in cui Nardi quantomeno riesce a tenersi in partita con il servizio, anche se non trova mai lo spunto per impensierire l’avversario. Si chiude mestamente e in maniera anticipata il suo torneo, dopo il quale perderà diverse posizioni. Infatti, Nardi non potrà difendere i punti conquistati lo scorso anno, quando arrivò fino agli ottavi di finale.

(Q) Smith b. Cobolli 3-6 6-2 6-2

Cobolli, invece, se la vede con il qualificato Smith, numero 259 ma in un momento positivo dopo aver vinto il suo primo a Challenger a Cleveland poche settimane fa. Il primo set è a favore di Cobolli, che recupera immediatamente un break per poi passare in vantaggio nell’ottavo gioco. Smith, da canto suo, propone un tennis frizzante sul cemento di casa, che lo aiuta proprio nel momento di maggiore difficoltà: infatti, nel terzo game si ritrova a dover annullare tre palle break, per poi trovare a sua volta il break nel gioco successivo sfruttando anche l’aiuto del nastro e un errore di dritto dell’azzurro. A questo punto la partita gira a favore di Smith, mentre il romano subisce gli effetti del malanno degli ultimi giorni. Smith si prende il secondo set con un altro break, e passa in vantaggio per primo anche nel terzo. Cobolli riesce a reagire d’orgoglio, ma subito perde di nuovo il servizio. La partita si chiude mestamente per Flavio, con un doppio fallo che consegna la partita al padrone di casa.

Indian Wells, giovedì 6 marzo in campo otto italiani

Di seguito, l’ordine di gioco di giovedì 6 marzo, giornata in cui saranno numerosi gli italiani in campo. Matteo Arnaldi sfiderà lo statunitense Aleksandar Kovacevic, mentre subito dopo sarà il turno di Lorenzo Sonego contro David Goffin. Sempre in ambito maschile, in campo anche Luciano Darderi contro il qualificato Hugo Gaston, Giulio Zeppieri nella sfida tra qualificati contro Adam Walton e Matteo Gigante (a sua volta qualificato) contro Sebastian Baez. Per quanto riguarda il torneo femminile, Lucia Bronzetti apre la giornata sullo Stadium 6 contro Anhelina Kalinina, mentre nel torneo del doppio Jasmine Paolini e Sara Errani sfidano Muhammad/Schuurs.

L’ordine di gioco del 6 marzo

