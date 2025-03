Cleveland e Oklahoma City non si fermano più, Derrick White e Payton Pritchard riscrivono la storia, James Harden ne mette 50: la notte NBA tra il 5 e il 6 marzo ha regalato una serie infinita di emozioni, con numerosi spunti di interesse. Partiamo proprio dal record realizzato ad White e Pritchard, che insieme hanno trascinato i Boston Celtics nella vittoria per 128-118 contro i Portland Trail Blazers. I Celtics erano attesi da una sfida complicata contro una squadra in salute (cinque vittorie nelle ultime sei), senza poter contare sull’apporto di Jayson Tatum, Jrue Holiday e Kristaps Porzingis.

White e Pritchard hanno sopperito alla grande a queste assenze sfoderando una doppia prestazione da oltre 40 punti, i primi a riuscirci con la maglia di Boston. 43 punti e 10 rimbalzi per Pritchard (partito dalla panchina), 41 punti per White: per entrambi si tratta del massimo in carriera. Ma non solo, perché entrambi hanno realizzato almeno nove triple (nove White, dieci Pritchard): nessuna coppia di giocatori aveva realizzato così tante triple nella stessa partita nella storia dell’NBA. Insomma, una serata incredibile per consolidare sempre di più il secondo posto a Est.

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

NBA, Cleveland e Oklahoma City non si fermano

Inarrivabile, per i Celtics, il primo posto occupato sempre dai Cleveland Cavaliers, che faticano un po’ più del previsto contro i Miami Heat ma infilano la dodicesima vittoria consecutiva, diventando la prima squadra a guadagnarsi matematicamente un posto ai playoff. Miami sogna al colpaccio fino a tre minuti dalla fine, quando è ancora in vantaggio per 106-107. Sugli scudi Bam Adebayo che, viste le assenze di Tyler Herro e Andrew Wiggins, si carica la squadra sulle spalle chiudendo con 34 punti e 12 rimbalzi. Non basta, però, per regalare la vittoria ai suoi, visto che nel finale i Cavs diventano impenetrabili e firmano il mini parziale che vale la vittoria. Donovan Mitchell è il top scorer dei suoi con 26 punti, Evan Mobley firma una doppia doppia da 16 punti e 13 rimbalzi.

Se Cleveland chiama, Oklahoma City risponde. I Thunder travolgono i Memphis Grizzlies per 103-120 in una partita controllata dall’inizio alla fine, respingendo anche i numerosi tentativi di rimonta dei padroni di casa. Altra serata super per Shai Gilgeous-Alexander, che spicca con 41 punti e 8 rimbalzi in 35 minuti giocati. Quinta vittoria consecutiva per i Thunder, mentre a Memphis non bastano i 24 punti di Ja Morant.

Harden, serata da 50 punti

Per quanto riguarda le altre partite, spiccano i 50 punti di James Harden nella vittoria dei suoi Los Angeles Clippers per 123-115 contro i Detroit Pistons. Serata super per il veterano dei Clippers, che sfodera una prestazione da career-high, diventando il dodicesimo giocatore in stagione a realizzare almeno 50 punti. Un exploit provvidenziale, in una serata in cui la squadra californiana deve fare a meno sia di Kawhi Leonard che di Norman Powell. Detroit coltiva a lungo il sogno della vittoria in trasferta, forte dei 37 punti (con 10 assist) di Cade Cunningham, impreziositi dai 21 punti di Dennis Schroeder dalla panchina, senza riuscire a piazzare l’affondo decisivo. Seconda sconfitta nelle ultime dodici per i Pistons, mentre i Clippers si augurano che questa vittoria dia loro la spinta per invertire la tendenza dopo le sei sconfitte nelle precedenti sette partite.

Le classifiche aggiornate delle Conference di NBA

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 52-10 Boston Celtics 44-18 New York Knicks 40-21 Milwaukee Bucks 36-25 Indiana Pacers 35-25 Detroit Pistons 35-28 Miami Heat 29-32 Orlando Magic 29-34 Atlanta Hawks 28-34 Chicago Bulls 24-38 Brooklyn Nets 21-40 Philadelphia 76ers 21-40 Toronto Raptors 20-42 Charlotte Hornets 14-47 Washington Wizards 12-49

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 51-11 Los Angeles Lakers 39-21 Denver Nuggets 40-22 Memphis Grizzlies 38-24 Houston Rockets 37-25 Golden State Warriors 34-28 Minnesota Timberwolves 35-29 Los Angeles Clippers 33-29 Sacramento Kings 32-29 Dallas Mavericks 32-31 Phoenix Suns 29-33 Portland Trail Blazers 28-35 San Antonio Spurs 26-34 New Orleans Pelicans 17-45 Utah Jazz 15-47

Tutti i risultati della notte

Boston Celtics – Portland Trail Blazers 128-118

Charlotte Hornets – Minnesota Timberwolves 110-125

Cleveland Cavaliers – Miami Heat 112-107

Washington Wizards – Utah Jazz 125-122

Milwaukee Bucks – Dallas Mavericks 137-107

Denver Nuggets – Sacramento Kings 116-100

Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder 103-120

Los Angeles CLippers – Detroit Pistons 123-115