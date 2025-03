In prestito al Galatasaray, il centravanti nigeriano è un pallino di Cristiano Giuntoli. Fu lui a portarlo a Napoli nel 2020

Osimhen alla Juventus, è arrivato l’annuncio che nessuno si aspettava. E che alimenta a dismisura i rumors, già piuttosto insistenti, su un possibile approdo in bianconero del centravanti nigeriano.

Il classe ’98 di Lagos è un pallino di Cristiano Giuntoli. Fu lui, nel settembre 2020, a portarlo al Napoli. E nemmeno tre anni dopo, l’ex Lille gli ha regalato il primo Scudetto della sua carriera da dirigente, il terzo nella storia del club azzurro.

Clausola non valida per le squadre italiane

Nel contratto di Osimhen è presente una clausola risolutiva fissata a 75 milioni di euro. Essa però non è valida, cioè non sarebbe sfruttabile dai club italiani. De Laurentiis fece inserire questa postilla per evitare un altro caso Higuain…

Ostacolo De Laurentiis

Proprio il patron azzurro rappresenta il principale ostacolo all’operazione. Il numero uno del Napoli vuole sì disfarsene una volta per tutte, ma allo stesso tempo non vederlo andare alla storica rivale.

Dove, per giunta, c’è il suo ex Ds diventato subito il suo nemico numero uno: appunto, Cristiano Giuntoli.

PSG, Premier e Arabia

Il Galatasaray vorrebbe tenersi Osimhen, ossia tentare l’acquisto del cartellino, ma il nigeriano ambisce a tornare nell’elite del calcio dopo l’anno di purgatorio in Turchia.

Il PSG e la Premier sono ipotesi realistiche, mentre potrebbe opporsi di nuovo alle offerte che dovrebbero arrivare dall’Arabia. Chi è vicino a lui, a proposito di Inghilterra, sostiene che l’Arsenal sia addirittura pronta a pagare la clausola, ma tale indiscrezione non ha ancora trovato delle conferme.

Osimhen, voglia di Juve? “Sono sicuri di andare a Torino”

Altri rumors, invece, danno invece la Juventus in cima ai pensieri di Osimhen. D’altronde in Serie A ha trovato la sua dimensione, segnando 65 gol in 108 partite.

La pista Juve non può che accendersi ulteriormente dopo le dichiarazioni esplosive di bomber Pruzzo a ‘Radio Radio’: “So che il prossimo attaccante della Juve sarà Osimhen – ha detto senza mezzi termini l’ex centravanti della Roma – Me l’ha rivelato a Firenze una fonte affidabile, vicina al suo entourage. Loro sono sicuri di andare a Torino il prossimo anno“.

Soldi e contropartita

Giuntoli potrebbe finanziare il colpo Osimhen con un paio di cessioni, su tutte quella di Vlahovic. E a De Laurentiis potrebbe offrire, oltre a 30/40 milioni, una contropartita tecnica gradita a Conte o chi per lui. Basterà per il sì? Questo lo vedremo…