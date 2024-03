Nba 2023/24: Okc batte Memphis e rimane in vetta, vincono anche Wolves e Warriors

Nella notte Nba prosegue la marcia degli Oklahoma City Thunder, che superano a domicilio i Memphis Grizzlies con il punteggio di 118-112 e tornano in vetta alla Western Conference con lo stesso record dei Denver Nuggets. Grande prova corale di Okc, che trova in Jalen Williams il miglior realizzatore con 23 punti, a cui si aggiungono i 22 con 11 rimbalzi di Chet Holmgren e i 20 di Shai Gilgeous-Alexander. Ai padroni di casa non bastano i 22 punti di Bane. Nei piani alti ad Ovest vincono anche i Minnesota Timberwolves 119-100 sul campo degli Utah Jazz, guidati dai 31 punti e 10 rimbalzi di Anthony Edwards. Vittoria anche per i New Orleans Pelicans, che sul parquet di casa battono nettamente 126-107 i Portland Trail Blazers grazie a una grande seconda metà di gara. Miglior marcatore per Nola è McCollum con 30 punti, seguito da Zion Williamson con la doppia doppia da 26+10. Importante successo in chiave play-in dei Golden State Warriors, che si impongono sul parquet dei Lakers per 128-121. A trascinare la franchigia della baia è il solito Curry con 31 punti, mentre per i gialloviola non basta l’ennesima prestazione monstre da 40 punti di LeBron James.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Nella Eastern Conference arriva il successo degli Indiana Pacers 121-100 contro i Brooklyn Nets, importante in chiave qualificazione diretta ai play-off. Man of the match Siakam con la doppia doppia da 28 punti e 11 rimbalzi. Facile vittoria anche per i Philadelphia 76ers, che comandano dall’inizio alla fine contro gli Charlotte Hornets e alla sirena vincono 109-98, trascinati dai 30 punti di Maxey. Grande vittoria anche dei New York Knicks, che sul campo dei Sacramento Kings ottengono il referto rosa 98-91 grazie alla solita grande difesa, dogma del suo coach Thibodeau. Mvp Jalen Brunson con un’incredibile gara da 42 punti, che trascina la franchigia della grande mela al quarto posto a Est. Successo casalingo infine per i Chicago Bulls, guidati dai 34 punti di Dosunmu, che dominano 127-98 contro gli Washington Wizards sempre più ultimi.