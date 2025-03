Lorenzo Musetti perde contro Arhtur Fils ed esce di scena al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2025. Grande rammarico per il tennista toscano, che non è riuscito a sfruttare un match point nel secondo set. Da quel momento, il francese ha cominciato a giocare meglio, vincendo il parziale al tiebreak e poi chiudendo i conti nel terzo set con il risultato finale di 3-6 7-6(4) 6-3. Fils, inoltre, per la prima volta in questa stagione vince due partite consecutive. Ora, per l’Italia, rimane in corsa solo Matteo Arnaldi, che se la vedrà contro Brandon Nakashima nel terzo turno.

RISULTATI E TABELLONE MASCHILE

Musetti perde contro Fils a Indian Wells: la partita

L’inizio di partita è tutto a favore di Musetti, che conferma le buone sensazioni viste al rientro contro Safiullin. L’immediato break a zero diventa un doppio vantaggio nel terzo gioco, con Lorenzo che si porta sullo 0-4. Fils in questa fase è poco lucido, impreciso nei colpi alla ricerca del cambio di ritmo negli scambi. Nel sesto game, il francese spinge e si guadagna la chance di recuperare un break: missione compiuta grazie al doppio fallo di Musetti, fin lì solido al servizio. L’azzurro, comunque, trova un altro gran turno di risposta nel nono game e, alla prima occasione, chiude i conti con un nuovo break.

Nel secondo set, dopo un paio di giochi on serve, Fils si porta in vantaggio con un break a zero. Musetti chiama un medical time out accusando un problema alla gamba sinistra. Dopo aver superato il momento di difficoltà, Lorenzo torna in campo e si guadagna due palle per il contro break. Dopo essersi difeso in un nono game molto lungo e combattuto, Musetti si guadagna un match point nel dodicesimo gioco, ma Fils è lucido e non si fa sorprendere. Si arriva, quindi, al tiebreak, dove il francese si porta sul 4-2 con un gran passante di rovescio. Musetti pareggia ma perde nuovamente il servizio. La partita si prolunga al terzo set, dove è decisivo nell’ottavo game l’unico break del parziale.

Tra le altre partite, a sorpresa Frances Tiafoe è uscito di scena contro Yosuke Watanuki. Un grande upset davanti al pubblico di casa, con lo statunitense che soffre la spinta del giapponese al servizio. Spiccano anche i 16 ace del numero 349 al mondo.

RISULTATI E TABELLONE FEMMINILE

Andreeva senza problemi contro Tauson, avanti anche Svitolina e Zheng

Passando al tabellone femminile, nessun problema per Mirra Andreeva contro Clara Tauson, remake della finale di Dubai. La giovane russa impone da subito un ritmo molto alto, con la danese che non riesce a tenere il passo e concede molti errori, anche gratuiti. Tauson è molto nervosa anche dopo aver perso il primo set, e non ha la lucidità giusta per provare a rimettere in piedi il match. A quel punto, la russa non deve far altro che mantenere la concentrazione e gestire la situazione, senza strafare. Il doppio break in pochi minuti è la pietra tombale sulla partita, che si conclude con il punteggio di 6-3 6-0.

Vittoria molto agevole anche per Elina Svitolina, che in un’ora e venti risolve la pratica Danielle Collins. La giocatrice ucraina gioca una partita perfetta, e la differenza si vede già nel primo set: la numero 14 del ranking è molto meno mobile in campo rispetto all’avversaria, che dopo aver vinto il primo set ha vita ancora più facile nel secondo. Collins avrebbe anche l’opportunità di rimettere in piedi la partita, ma due errori di rovescio le negano la chance di contro break. Sotto per 4-0, Collins riesce quantomeno a contenere il passivo riprendendosi un break, ma non basta per evitare la sconfitta.

Vince in due set anche Qinwen Zhang, che dopo diversi mesi torna a vincere due partite di fila. Nel match contro Lulu Sun, la cinese deve comunque superare qualche passaggio a vuoto. La numero otto al mondo, però, è sempre la prima a portarsi avanti, e questo le permette di aggiudicarsi il match per 6-4 7-5.