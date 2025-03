Shai Gilgeous-Alexander si aggiudica la sfida tra candidati MVP con Nikola Jokic: nella notte NBA 2024/2025, infatti, gli Oklahoma City Thunder hanno demolito i Denver Nuggets, cementando sempre più la leadership a Ovest. I Thunder sono in vantaggio per gran parte del tempo, supportati da un grande lavoro difensivo che ha prodotto anche quattordici stoppate. I Nuggets sono rimasti aggrappati alla partita guidati dal solito Jokic, che sfiora un’altra tripla doppia (24-13-9), e da Michael Porter Jr (24 punti e 15 rimbalzi). Fatale, però, il parziale di 9-0 nel quarto quarto, che ha permesso a SGA e compagni di prendere il largo fino al 127-103 finale.

E proprio Gilgeous-Alexander si è rivelato ancora una volta imprendibile per la difesa avversaria. Per l’undicesima volta in stagione il canadese segna almeno 40 punti, aggiungendo 8 rimbalzi e 5 assist, a cui si aggiungono i 26 punti, 9 rimbalzi e 8 assist di Jalen Williams. Impreciso dall’arco, Shai rimedia con il 62% da due (13/21) e l’8/8 dai liberi.

Giannis Antetokounmpo realizza 30 punti ed entra nella classifica dei 50 migliori realizzatori della storia dell’NBA, ma non basta per battere Cleveland. I Milwaukee Bucks, infatti, cedono in casa per 100-112 contro i Cavs, che giocano una partita nel loro stile, di squadra. Max Strus è il top scorer con 17 punti e 9 rimbalzi, ma sono in totale otto i giocatori che chiudono con almeno nove punti all’attivo, di cui cinque in doppia cifra. Cleveland sale così a ben quattordici partite vinte di fila, mentre la brutta notizia per Milwaukee è che quella di stanotte è stata la nona sconfitta contro le tre migliori squadre a Est.

Tra le altre partite, da segnalare il ritorno alla vittoria dei Philadelphia 76ers, che interrompono una striscia di tre sconfitte di fila (appena due vittorie nelle precedenti sedici partite) battendo per 126-122 gli Utah Jazz. Vittoria maturata nei due quarti centrali, rischiando di rovinare tutto nel quarto quarto (25-39). Sugli scudi Lonnie Walker IV, che da subentrato realizza 25 punti e 11 rimbalzi. In generale, sono 78 i punti della panchina, tra cui spiccano anche i 15 di Jared Butler ma soprattutto la doppia doppia di Adem Bona (14 punti e 14 rimbalzi.

Vincono anche i Los Angeles Clippers, che con un canestro di Kawhi Leonard sulla sirena battono i Sacramento Kings per 111-110. James Harden sfiora la tripla doppia (29-9-11), mentre ai Kings non bastano i 31 punti di DeMar DeRozan e i 30 di Zach LaVine. Infine, vincono anche i Phoenix Suns (24 punti di Devin Booker e 21 di Kevin Durant), che sfruttano le difficoltà dei Dallas Mavericks (34-9-10 di Naji Marshall) e si impongono per 116-125.

Le classifiche aggiornate delle Conference di NBA

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 54-10 Boston Celtics 46-18 New York Knicks 40-23 Milwaukee Bucks 36-27 Indiana Pacers 35-27 Detroit Pistons 36-29 Atlanta Hawks 30-34 Orlando Magic 30-35 Miami Heat 29-34 Chicago Bulls 26-38 Philadelphia 76ers 22-41 Brooklyn Nets 21-42 Toronto Raptors 21-43 Charlotte Hornets 15-48 Washington Wizards 13-49

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 53-11 Los Angeles Lakers 40-22 Denver Nuggets 41-23 Memphis Grizzlies 40-24 Houston Rockets 39-25 Golden State Warriors 36-28 Minnesota Timberwolves 37-29 Los Angeles Clippers 35-29 Sacramento Kings 33-30 Dallas Mavericks 32-33 Phoenix Suns 30-34 Portland Trail Blazers 28-37 San Antonio Spurs 26-36 New Orleans Pelicans 17-48 Utah Jazz 15-49

Tutti i risultati della notte

Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets 127-103

Dallas Mavericks – Phoenix Suns 116-125

New Orleans Pelicans – Memphis Grizzlies 104-107

Philadelphia 76ers – Utah Jazz 126-122

Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers 100-112

Minnesota Timberwolves – San Antonio Spurs 141-124

Portland Trail Blazers – Detroit Pistons 112-119

Los Angeles Clippers – Sacramento Kings 111-110 OT