Jack Draper ha vinto il titolo del Masters 1000 di Indian Wells 2025, dominando la finale contro Holger Rune con un doppio 6-2 in appena un’ora e dieci minuti di gioco. Per il britannico classe 2001 si tratta del terzo torneo vinto in carriera, di gran lunga il più importante dopo i successi dello scorso anno a Stoccarda e Vienna. Da domani Draper toccherà inoltre un nuovo best ranking al numero 7 della classifica ATP.

Grande amarezza per Rune, che alla quarta finale 1000 in carriera sperava di archiviare il secondo titolo dopo quello ottenuto a Parigi-Bercy nel 2022. Lo scandinavo invece non interrompe il suo digiuno di trofei, che prosegue dall’aprile 2023 quando a Monaco di Baviera era arrivata quella che finora è l’ultima vittoria in finale del danese classe 2003.

La cronaca della finale

Il primo set inizia subito con il break di Draper, che ottiene il massimo dalla scelta di far iniziare Rune al servizio. Il britannico sfrutta l’entusiasmo del vantaggio per mettere ancora più pressione al danese, che continua a sbagliare troppo finendo così per andare sotto 3-0 con due break da recuperare. Da applausi in particolare il dritto in corsa dell’inglese per salire sul 15-40 nel corso del terzo game. Draper inizia la partita con percentuali bulgare al servizio e con due ace consecutivi allunga ulteriormente sul 4-0. Dall’altra parte della rete Rune cerca un modo per entrare in partita, anche e soprattutto in vista del secondo set, riuscendo alla fine a sbloccare il suo punteggio ma solo dopo aver annullato una palla dello 0-5. Draper prosegue il suo bombardamento al servizio, propinando un gioco brillante e costante che porta il mancino d’Oltremanica al 6-2 dopo appena 29 minuti di gioco.

Anche il secondo set inizia nel peggior modo possibile per Rune, che di nuovo il break nel primo game dopo uno sciagurato tentativo di serve and volley da parte dello scandinavo classe 2003. Draper continua invece a servire bene e si prende nuovamente il 2-0, potendo giocarsi la finale nei propri turni di battuta. Il nativo di Sutton concede qualche errore nel quarto game, così da permettere a Rune di arrivare ai vantaggi in risposta dopo aver vinto appena cinque punti in tutti i turni di risposta precedenti. Alla fine però Draper allunga sul 3-1 senza dover affrontare palla break. La partita non cambia il suo copione, con Rune privo di idee e contenuti di gioco per provare a mettere in difficoltà il suo avversario. Inevitabile così un altro break, che manda il britannico a servire per il match già sul 5-2. Draper non trema e al secondo match-point chiude una finale davvero senza storia, potendo così festeggiare il primo titolo 1000 della carriera.