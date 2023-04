Atp Banja Luka 2023 con Djokovic e Cecchinato: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 250 di Banja Luka 2023 (Bosnia ed Erzegovina), torneo di scena sui campi in terra battuta della città balcanica da lunedì 17 a domenica 23 aprile. Guida il seeding il serbo Novak Djokovic, in cerca di riscatto dopo l’eliminazione negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Proveranno a contendergli il titolo il croato Borna Coric, il connazionale Miomir Kecmanovic, il russo Andrey Rublev, il veterano francese Richard Gasquet e l’elvetico Stan Wawrinka. L’Italia si presenta ai nastri di partenza con Marco Cecchinato, che torna in scena dopo la splendida semifinale ottenuta ad Estoril.

Attenzione anche ad altri tre serbi come Dusan Lajovic, Filip Krajinovic e Laslo Djere, tennisti sempre da prendere in considerazione su questa superficie. Presenti pure l’olandese Tallon Griekspoor e l’altro transalpino Hugo Gaston, che tenteranno di farsi largo all’interno di un tabellone di livello assoluto. La copertura tv è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il torneo ATP 250 di Banja Luka 2023 fornendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.

PROGRAMMA E COPERTURA TV ATP 250 BANJA LUKA 2023

SUPERTENNIS

Lunedì 17 aprile – DIFFERITA ore 21.15 (primo turno)

Martedì 18 aprile – NESSUNA COPERTURA TV

Mercoledì 19 aprile – DIFFERITA ore 00.30 (secondo turno)

Giovedì 20 aprile – DIFFERITA ore 00.30 (secondo turno)

Venerdì 21 aprile – DIFFERITA ore 01.30 e 21.15 (quarti di finale)

Sabato 22 aprile – DIFFERITA ore 00.30 e 17.45 (semifinali)

Domenica 23 aprile – DIFFERITA ore 01.00 e LIVE ore 14.00 (finale)