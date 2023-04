Gli ultras del Feyenoord a Napoli? Spuntano i primi video, cori contro la Roma

di Redazione 32

Prima la Champions contro il Milan, poi la Roma in Europa League. La trasferta italiana dei tifosi del Feyenoord dovrebbe articolarsi così, tant’è che sui social circolano le prime foto (e video) dei tifosi di Rotterdam al fianco degli amici partenopei. Lo aveva anticipato il Mattino, soffermando sui buoni rapporti tra le due tifoserie. Gli olandesi dovrebbero quindi seguire la sfida di ritorno dei quarti di Champions contro il Milan. Poi il viaggio per Roma. Ed è questo secondo capitolo della ‘vacanza’ italiana che preoccupa le forze dell’ordine, visti i precedenti del 2015. La trasferta è vietata ai tifosi del Feyenoord, come era vietata quella ai romanisti a Rotterdam. Ma alcuni gruppi olandesi sono comunque partiti per l’Italia. Intanto, la Roma ha quasi venduto tutti i biglietti dei distinti nord ovest, il settore tradizionalmente dedicato agli ospiti e ora eccezionalmente riservato ai romanisti. Per uno stadio tutto giallorosso.

