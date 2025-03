Tomas Machac conquista il suo primo titolo Atp in carriera vincendo il “500” di Acapulco: battuto Alejandro Davidovich Fokina in finale. Ottima la partita giocata dal ceco, che fa valere il miglior ranking contro lo spagnolo, battuto in due set per 7-6(6) 6-2. Come si evince dal risultato, l’unico set davvero combattuto è stato il primo, che è proceduto on serve fino al tiebreak, senza particolari scossoni. Infatti, in dodici game, nessuno dei due tennisti ha concesso palle break all’avversario, con solo un game terminato ai vantaggi, proprio il dodicesimo con lo spagnolo al servizio. Davidovich Fokina avrebbe anche un set point a disposizione, ma a Machac non trema il polso nel turno al servizio: anzi, è poi il ceco a sfruttare il primo set point.

Senza storia, invece, il secondo set, con Machac che si procura la prima palla break nel secondo game (concedendone a sua volta una nel terzo), infilando poi quattro giochi in fila per chiudere la partita. Machac, come detto, può festeggiare il primo titolo nel massimo circuito, mentre Davidovich Fokina deve nuovamente rinviare l’appuntamento. Un’altra occasione mancata, per lo spagnolo, che era andato vicinissimo al primo trofeo a Delray Beach. Con questo successo, Machac debutterà anche in top-20 nel ranking.

Una grande sorpresa, invece, è arrivata dal torneo di Santiago, che ha visto la testa di serie numero uno, Francisco Cerundolo, uscire di scena in semifinale. A vincere è Laslo Djere, numero 103 al mondo, che si guadagna così la finale e la possibilità di tornare a vincere un trofeo a cinque anni da quello vinto a Cagliari nel 2020. Dopo un primo set totalmente a favore del serbo, l’argentino reagisce nel secondo pareggiando il conto sull’1-1. Ma Djere è più solido al servizio concedendo pochi spazi a Cerundolo, che invece deve difendersi ancora da quattro palle break. Quella decisiva arriva già nel secondo game ma, dopo una palla break difesa nel settimo gioco, Djere avrebbe potuto chiudere già nell’ottavo, in cui non è riuscito a convertire due match point.

L’avversario in finale sarà Sebastian Baez, che gioca una partita piena di alti e bassi contro Camilo Ugo Carabelli. Anche in questo caso, la partita si è risolta nel terzo set. Le percentuali di Baez al servizio calano drasticamente da metà partita in poi, ma nel terzo parziale il numero tre del seeding riesce quantomeno ad essere aggressivo in risposta, rischiando comunque poco nei turni in battuta.