Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del torneo Atp 500 di Acapulco che prenderà il via il 24 febbraio. Parterre di alto livello in Messico con Alexander Zverev testa di serie numero 1. Il tedesco, dopo la finale agli Australian Open persa contro Sinner, si è progressivamente sgonfiato e ha rimediato due brutte sconfitte a Buenos Aires e a Rio de Janeiro contro Cerundolo e Comesana. Tanti top ten in tabellone. Ci sono anche Casper Ruud e Tommy Paul, che probabilmente è il più in forma dei quattro e potrebbe ritagliarsi un ruolo di protagonista in questa settimana. Grandi incertezze per il norvegese sul cemento. L’obiettivo è raccogliere punti in modo da arrivare con meno pressione alla stagione su terra. Ben Shelton a caccia di risultati dopo i quarti di finale agli Australian Open. In difficoltà Frances Tiafoe, che si sta avvicinando sempre di più alla base della top 20. Diverse le mine vaganti e i possibili outsider.

La scuola ceca sta maturando i suoi frutti e Tomas Machac e Jakub Mensik sono pronti a creare scompiglio in tabellone con il loro gioco solido da fondo campo. Sorteggio sfortunato per i due cechi, che si affronteranno in uno scoppiettante primo turno. Alex Michelsen è nella stagione della definitiva esplosione e Denis Shapovalov se in forma può battere chiunque e sarà una grande insidia per Zverev in un potenziale secondo turno. Miomir Kecmanovic ha vinto il suo secondo titolo in carriera a Delray Beach e si candida a un’altra campagna di livello. Tre italiani presenti. Da valutare le condizioni di Lorenzo Musetti, che si è fermato a causa di una lesione di primo grado al soleo della gamba destra accusata contro Moutet a Buenos Aires. Flavio Cobolli va a caccia della prima vittoria stagionale dopo un avvio di 2025 denso di problemi fisici. Shelton al primo turno potrebbe non aiutare il romano. Matteo Arnaldi è il più in forma dei tre e ha dimostrato una buona adattabilità al cemento americano, ma all’esordio ci sarà Zverev.

Il tabellone

(1) Zverev vs Arnaldi

Shapovalov vs Norrie

Altmaier vs Kecmanovic

Mensik vs (8) Machac

(4) Rune vs Carballes Baena

Bonzi vs Nakashima

Goffin vs Hijikata

Cobolli vs (5) Shelton

(6) Musetti vs (Q)

Michelsen vs Bu

Giron vs (Q)

(Q) vs (3) Paul

(7) Tiafoe vs Muller

Davidovich Fokina vs (Q)

Vukic vs Pacheco Mendez

Rinderknech vs (2) Ruud

Dove seguire il 500 di Acapulco

La diretta televisiva del torneo Atp 500 di Acapulco 2025 è affidata a Sky Sport, che seguirà l’appuntamento sui tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili inoltre una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento a parte). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA.