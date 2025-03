Marc Marquez completa il personale capolavoro nel GP di Thailandia, aggiudicandosi anche la gara del primo appuntamento della stagione MotoGP. Tripletta da urlo per il numero 93, che nel weekend si era già aggiudicato pole position e Sprint del sabato. A Buriram, la leadership di Marc non è praticamente mai in discussione, dato che l’iberico scatta alla perfezione dalla prima posizione e stacca tutti. Il colpo di scena al settimo giro, quando rallenta di colpo per far passare il fratello Alex. L’ipotesi più plausibile è un problema con la pressione alla ruota anteriore, come ha spiegato Dall’Igna ai microfoni di Sky Sport dopo la gara. Ad ogni modo, il problema non era certo di natura tecnica, visto che Marc tiene senza problemi la coda del fratello Alex, per poi superarlo nel finale.

Dietro Marc Marquez, ecco Alex e Bagnaia

Alle spalle di Marc, infatti, ecco Alex, che vince ancora una volta il duello con Francesco Bagnaia, non concedendo spazio all’italiano negli ultimi giri. Pecco, infatti, dopo essere passato in seconda posizione per qualche istante al via, non riesce mai a impensierire davvero i due fratelli Marquez, dovendosi ancora una volta “accontentare” del terzo gradino del podio. Al quarto posto un ottimo Franco Morbidelli, a suo agio nel weekend di Buriram nonostante la penalità in griglia. Quinto Ai Ogura, mentre Marco Bezzecchi rimedia alla Sprint di ieri, condizionata da una partenza deficitaria, battendo in volata Johann Zarco.

Brad Binder, Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio completano la top-10, mentre Pedro Acosta chiude in diciannovesima posizione dopo essere ripartito in seguito a una scivolata nel quarto giro.

L’ordine di arrivo del GP di Thailandia

Marc Marquez (Ducati) Alex Marquez (Ducati) +1.732 Francesco Bagnaia (Ducati) +2.398 Franco Morbidelli (Ducati) Ai Ogura (Aprilia) Marco Bezzecchi (Aprilia) Johann Zarco (Honda) Brad Binder (Ktm) Enea Bastianini (Ktm) Fabio Di Giannantonio (Ducati) Jack Miller (Yamaha) Luca Marini (Honda) Fermin Aldeguer (Ducati) Miguel Oliveira (Yamaha) Fabio Quartararo (Yamaha) Maverick Vinales (Ktm) Alex Rins (Yamaha) Somkiat Chantra (Honda) Pedro Acosta (Ktm) Lorenzo Savadori (Aprilia)

OUT

Raul Fernandez (Aprilia)

Joan Mir (Honda)

La classifica di MotoGP aggiornata

Marc Marquez (Ducati) 37 punti Alex Marquez (Ducati) 29 Francesco Bagnaia (Ducati) 23 Franco Morbidelli (Ducati) 18 Ai Ogura (Aprilia) 17 punti Marco Bezzecchi (Aprilia) 10 Brad Binder (Ktm) 10 Johann Zarco (Honda) 9 Enea Bastianini (Ktm) 7 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 6 Jack Miller (Yamaha) 5 Luca Marini (Honda) 4 Fabio Quartararo (Yamaha) 4 Pedro Acosta (Ktm) 4 Fermin Aldeguer (Ducati) 3 Miguel Oliveira (Yamaha) 2 Joan Mir (Honda) 1 Maverick Vinales (Ktm) 0 Alex Rins (Yamaha) 0 Somkiat Chantra (Honda) 0 Lorenzo Savadori (Aprilia) 0 Raul Fernandez (Aprilia) 0

Le pagelle del GP di Thailandia

MARC MARQUEZ, 10: weekend semplicemente straordinario per Marc, che conclude con una gara super per intelligenza e superiorità in pista. Non c’era decisamente modo migliore per iniziare al meglio la propria avventura in Ducati.

ALEX MARQUEZ, 9: anche il più giovane dei fratelli Marquez disputa un fine settimana di altissimo livello in Thailandia. Decisamente più in palla rispetto a Bagnaia, resiste al torinese nel finale e si arrende al solo Marc.

FRANCESCO BAGNAIA, 7.5: Pecco non può far altro che arrendersi ai fratelli Marquez. Il due volte campione del mondo nella classe regina rimane a contatto con gli spagnoli ma non ha quel qualcosa in più per provare l’attacco.

FRANCO MORBIDELLI, 7: ottimo weekend anche per il “Morbido”, che forse si porterà dietro anche un po’ di rammarico per l’episodio nelle libere che gli è costato una penalità in griglia. Quarto posto comunque più che ottimo per iniziare al meglio l’avventura nel nuovo team. Subito dietro, altra gara super di Ai Ogura (voto 8), che piazza la sua Aprilia in quinta posizione non troppo lontano da Morbidelli, ma, anzi, con un margine ampissimo sul resto del gruppone.