Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del torneo Atp 250 di Santiago che prenderà il via il 24 febbraio. L’unico italiano in tabellone è Luciano Darderi. L’italo-argentino, testa di serie numero 8, sta vivendo un periodo molt difficile a livello di risultato ed è a caccia di punti importanti, e di fiducia, nel torneo cileno. L’esordio non sarà morbido. C’è il portoghese Jaime Faria, uscito ai quarti di finale nel 500 di Rio. La testa di serie numero 1 è Francisco Cerundolo, che non ha dato ottime impressioni a Buenos Aires e a Rio. Per la vittoria finale dovrebbero partire in vantaggio Mariano Navone e Sebastian Baez, che difende il titolo dello scorso anno da terza testa di serie. I due argentini si trovano nello stesso spicchio di tabellone e potrebbero affrontarsi nei quarti di finale, come successo a Rio (agli ottavi). I cileni Nicolas Jarry e Alejandro Tabilo non sembrano essere in grado di imporsi né su Baez e né su Navone. L’aria di casa potrebbe fare bene alle teste di serie 7 e 2, che hanno in proiezione uno scontro bollente ai quarti di finale. Diverse le mine vaganti del torneo. Facundo Diaz Acosta potrebbe impensierire e non poco Cerundolo in un ipotetico secondo turno (in caso di successo su Hanfmann). Laslo Djere si trova nello spicchio più abbordabile di tabellone. All’esordio ci sarà la wild card Buse. Potenziale secondo turno con il poco continuo Pedro Martinez e quarto con Darderi. Difficile aspettarsi qualche sorpresa dalla parte di Navone e Baez. Nel quarto di Jarry e Tabilo potrebbero fare strada Thiago Monteiro e Federico Coria. Il brasiliano esordirà con un qualificato. L’argentino contro il tennista di casa Tomas Barrios Vera. Wild card anche per l’ex top 50 Cristian Garin. Tomas Martin Etcheverry è la testa di serie numero 5. Hugo Gaston non dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo al primo turno. L’ipotetico quarto di finale è con Cerundolo.

Il tabellone completo

(1) Cerundolo bye

Hanfmann vs Diaz Acosta

(WC) Garin vs (Q)

Gaston vs (5) Etcheverry

(4) Martinez bye

(WC) Buse vs Djere

(Q) vs Seyboth Wild

(8) Darderi vs Faria

(6) Navone vs Shvechenko

Moutet vs Dzumhur

(Q) vs Comesana

(3) Baez bye

(7) Jarry vs Ugo Carabelli

(Q) vs Monteiro

Coria vs (WC) Barrios Vera

(2) Tabilo bye

Dove seguire il 250 di Santiago

La diretta televisiva del torneo Atp 250 di Santiago 2025 è affidata a Sky Sport, che seguirà l’appuntamento sui tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili inoltre una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento a parte). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA.