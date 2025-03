Torna a vincere Philadelphia, e lo fa con un risultato a sorpresa: nella notte NBA 2024/2025, infatti, i Sixers sorprendono i Golden State Warriors e ritrovano il successo dopo nove sconfitte di fila. Un lunghissimo momento di crisi interrotto con questo 126-119 che coglie impreparati i Warriors, che invece, a loro volta, sembravano ormai lanciatissimi, viste le ultime cinque vittorie.

Manca Jimmy Butler, e allora il peso dell’attacco di Golden State è tutto sulle spalle di Steph Curry, che da canto suo se la cava con 29 punti e 13 assist. Per Philadelphia, in un’altra serata negativa per Tyrese Maxey (appena 5 punti e il 14% dal campo), il protagonista un po’ a sorpresa è Quentin Grimes, che centra il suo career-high con 44 punti. Da evidenziare l’ottime impatto di Guerchon Yabusele dalla panchina, con 18 punti frutto del 5/7 da tre e di tre liberi.

Vittoria esterna per i Milwaukee Bucks, che superano i Dallas Mavericks per 117-132. Serata positiva per la coppia composta da Giannis Antetokounmpo (che sfiora la tripla doppia con 29 punti, 9 rimbalzi e 9 assist) e Damian Lillard (28-6-6), a cui si aggiungono i 20 punti di Gary Trent Jr. I due assi dei Bucks trascinano i compagni soprattutto nella fase centrale, dove di fatto si decide il match: Milwaukee, tra secondo e terzo quarto, piazza un parziale da 43-70 che consente loro di gestire nell’ultimo periodo. Per Dallas, che deve ancora fare i conti con diverse assenze, non bastano i 31 punti di Kyrie Irving, che prova a caricarsi la squadra sulle spalle ma, troppo isolato, si limita a un 39% dal campo.

Le altre partite

Vittoria in trasferta anche per i San Antonio Spurs, che contro i Memphis Grizzlies provano a chiudere la partita nel primo tempo (58-77). Al rientro dall’intervallo lungo, però, Jaren Jackson Jr (42 punti) e compagni riaprono tutto con un terzo periodo da 38-22). Ma gli ospiti trovano un Stephon Castle da 24 punti dalla panchina, mentre è di De’Aaron Fox il canestro che, a meno di due secondi dalla fine, regala la vittoria agli Spurs per 128-130.

I Detroit Pistons superano per 115-94 i Brooklyn Nets, mai domi a dispetto delle assenze e di una stagione a dir poco tribolata. Dopo aver rischiato di buttare via tutto il vantaggio subendo un parziale di 13-30 nel terzo quarto, i Pistons giocano un quarto periodo quasi perfetto trascinati da Cade Cunningham, che in questo parziale segna 9 dei suoi 15 punti totali. 18 i punti per Tobias Harris, Jalen Duren e Malik Beasley (quest’ultimo dalla panchina), mentre agli ospiti non bastano i 23 punti di Tyrese Martin da subentrato.

A completare il quadro sono le due vittorie esterne dei Washington Wizards per 100-113 sul campo di Charlotte Hornets e dei Sacramento Kings sugli Houston Rockets per 103-113. I Wizards, con una prova corale mandando otto giocatori in doppia cifra, annullano l’effetto dei 24 punti di Mark Williams (con 12 rimbalzi) e dei 20 di LaMelo Ball, mentre i Kings volano con 20 punti a testa per DeMar DeRozan e Zach LaVine.

Le classifiche di NBA aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 49-10 Boston Celtics 42-18 New York Knicks 39-20 Milwaukee Bucks 34-25 Indiana Pacers 33-25 Detroit Pistons 34-27 Miami Heat 28-30 Orlando Magic 29-32 Atlanta Hawks 27-33 Chicago Bulls 24-36 Philadelphia 76ers 21-38 Brooklyn Nets 21-39 Toronto Raptors 18-42 Charlotte Hornets 14-45 Washington Wizards 11-48

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 48-11 Denver Nuggets 39-21 Los Angeles Lakers 37-21 Memphis Grizzlies 38-22 Houston Rockets 37-23 Los Angeles Clippers 32-27 Golden State Warriors 32-28 Sacramento Kings 31-28 Minnesota Timberwolves 32-29 Dallas Mavericks 32-29 Phoenix Suns 28-32 Portland Trail Blazers 27-33 San Antonio Spurs 25-33 New Orleans Pelicans 16-44 Utah Jazz 15-44

Tutti i risultati della notte

Charlotte Hornets – Washington Wizards 100-113

Detroit Pistons – Brooklyn Nets 115-94

Houston Rockets – Sacramento Kings 103-113

Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs 128-130

Dallas Mavericks – Milwaukee Bucks 117-132

Philadelphia 76ers – Golden State Warrios 126-119