Lorenzo Musetti in un singolo attimo, con un punto, quello decisivo, rompe la maledizione Tsitsipas, raggiunge la prima semifinale in un Masters 1000 e si assicura anche un nuovo best ranking da lunedì prossimo. Sul Campo Centrale del Montecarlo Country Club, il tennista toscano supera per la prima volta in sei scontri diretti il detentore del titolo e tre volte vincitore del torneo, imponendosi in rimonta con il punteggio di 1-6 6-3 6-4 in due ore e ventitré minuti di gioco. Una gran bella gioia per l’azzurro, che continua a togliersi soddisfazioni negli ultimi dodici mesi in cui ha collezionato anche la sua prima semifinale Slam, un bronzo Olimpico e il secondo trionfo in Coppa Davis. E domani si può sognare, contro un Alex De Minaur in forma, ma che sulla terra battuta è assolutamente alla portata del nostro portacolori.

La cronaca di Musetti-Tsitsipas

Partita in salita sin dai primi scambi, con Musetti che non riesce ad arginare in alcun modo la combinazione servizio-dritto del greco. Tsitsipas trova quasi sempre il modo di poter giocare sui propri punti di forza, dando vita a un primo set a senso unico che si conclude con il punteggio di 6-1 in poco più di 40 minuti. La realtà è che la maggior parte dei games combattuti, però, arriva sul servizio dell’italiano, mentre il greco è costretto ad annullare l’unica palla break del set solamente nel momento in cui è chiamato a servire sul 5-1, prima di chiudere al secondo set point utile.

Avvio di secondo set in cui entrambi faticano al servizio: Tsitsipas annulla due palle break nel secondo game, Musetti ne cancella poi tre in quello succeessivo. L’allievo di Simone Tartarini riesce a strappare per la prima volta la battuta all’avversario sul 2-1, restituisce immediatamente il break, ma poi ne fa un altro che questa volta consolida per allungare e portasi in vantaggio per 5-2. Lorenzo non si guarda più indietro e senza troppi patemi chiude il parziale sul 6-3.

Il primo ad avere chances nel terzo set è Tsitsipas, che non concretizza un totale di quattro palle break nel corso di un interminabile quarto gioco. E il tennista ellenico viene punito, perché Musetti sul 3-3 trova un ottimo game di risposta, si procura una palla break e Tsitsipas trema sul 30-40, commettendo un sanguinoso doppio fallo. L’azzurro arriva a due punti dalla vittoria sul 5-3, ancora in risposta, ma il greco si salva. Solo temporaneamente, perché Musetti va a servire per il match e chiude la contesa per 6-4.

44 minuti da incubo per Dimitrov

In precedenza era andato in scena un massacro sportivo sul Court Rainier III del Montecarlo Country Club, con Alex De Minaur in grado per la prima volta in carriera di vincere un match con il punteggio di 6-0 6-0 ai danni di un irriconoscibile Grigor Dimitrov, che ha vinto solamente 15 punti questo pomeriggio. Una mattanza durata appena 44 minuti, con il bulgaro autore di 23 errori non forzati al cospetto di un solo colpo vincente. Mai a livello Masters 1000 si era conclusa una sfida con un doppio bagel dai quarti di finale in poi. Prima semifinale in carriera nel Principato per De Minaur, che prima di quest’anno non aveva mai vinto una partita nel torneo.