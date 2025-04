Lorenzo Musetti è per la prima volta in carriera in semifinale in un Masters 1000. L’obiettivo lo raggiunge a Montecarlo, dove battendo Stefanos Tsitsipas in rimonta, riesce a conquistarsi un posto tra i migliori quattro del torneo. Un primo set brutto da parte del n°2 d’Italia, che però emerge alla lunga vincitore dalla sfida con il detentore del titolo. Ora l’opportunità per non fermarsi qui c’è, perché in semifinale affronterà Alex De Minaur. L’australiano è un cliente di tutto rispetto, ma qui nel Principato prima di quest’edizione non aveva mai vinto una partita e sulla terra battuta Musetti parte con i favori del pronostico.

Una vittoria importante, in quanto a prestigioso, a traguardo raggiunto, ma anche in ottica ranking. Lorenzo conquista infatti 400 punti ATP che gli danno la certezza di salire alla posizione n°13 della classifica mondiale, ovvero la sua migliore di sempre (attualmente il suo best ranking è n°15). E chissà che non possa arrivare un incredibile trionfo nel Principato e annesso debutto tra i primi 10 del mondo. La strada è ancora lunga, ma vietato sognare. Musetti, dopo un avvio di stagione difficile e anche sfortunato a causa di un infortunio muscolare, guadagna posizioni importanti anche nell’ATP Race, dove con questo risultato risale fino al n°25. Per Lorenzo anche un cospicuo assegno da €282.650.

