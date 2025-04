Lorenzo Musetti non si ferma ed è per la prima volta in carriera in finale in un torneo Masters 1000. Altro importante traguardo raggiunto dal tennista carrarino, che ancora una volta riesce a piazzare una rimonta vincente sulla terra battuta del Principati di Monaco. In semifinale a farne lee spese è stato Alex Di Minaur, mentre domenica l’avversario – per andare a caccia del titolo più importante – sarà Carlos Alcaraz. Una sfida sulla carta certamente complicata, ma che mette in palio davvero tanto per l’allievo di Simone Tartarini, in quanto a prestigio ma non solo.

Raggiungere la finale è stato importante, con Lorenzo che conquista infatti 650 punti ATP che gli danno la certezza di salire alla posizione n°11 della classifica mondiale, ovvero migliorare ancora il suo miglior ranking di sempre (attualmente il suo best è n°15). Peccato che per una manciata di punti (15) non vi sia ancora l’ingresso tra i primi 10 del mondo, ma potrebbe essere solo questione di tempo, magari di ore. In caso di vittoria in finale, infatti, l’azzurro salirebbe alla posizione n°7 della classifica mondiale. Musetti, guadagna posizioni importanti anche nell’ATP Race, dove con questo risultato risale fino al n°12, garantendosi un bel bottino di punti anche in vista dei buoni risultati in scadenza a giugno. Per Lorenzo anche un cospicuo assegno da €516.925

PRIMO TURNO – € 24.500

SECONDO TURNO – € 44.220

TERZO TURNO – € 82.465

QUARTI DI FINALE – € 154.170

SEMIFINALE – € 282.650

FINALISTA – € 516.925

VINCITORE – € 946.610

PRIMO TURNO – 10 punti

SECONDO TURNO – 50 punti

TERZO TURNO – 100 punti

QUARTI DI FINALE – 200 punti

SEMIFINALI – 400 punti

FINALISTA – 650 punti

VINCITORE – 1000 punti