Lorenzo Musetti prosegue la sua marcia trionfale al Masters 1000 di Montecarlo e conquista l’accesso alla sua prima finale in carriera in un 1000. Sconfitto anche Alex De Minaur, sempre in rimonta dopo un brutto primo set, riuscendo ancora una volt a venire fuori alla distanza nonostante qualche patema di troppo nel finale. E ora vietato smetteree di sognare, perché domenica proverà ad andare a caccia del titolo contro il numero tre del mondo Carlos Alcaraz. A distanza di sei anni dal trionfo di Fabio Fognini, un nuovo tennista italiano prova a diventare il Principe di Monaco. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match.

A CHE ORA GIOCA LA FINALE MUSETTI

La finale di Lorenzo Musetti si giocherà domenica 13 aprile alle ore 12:00. Si tratta di un’importante cambiamento rispetto al programma originale, che prevedeva la finale a partire dalle 15:00. Ma le previsioni non promettono bene nel Principato e gli organizzatori hanno così deciso di anticipare l’orario di inizio in modo da avere più ore a disposizione nel caso il meteo iniziasse a creare problemi.

La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i due canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Non è prevista una diretta in chiaro dell’incontro. Garantita, inoltre, una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento) . In alternativa, anche Sportface.it seguirà la sfida, garantendo ai propri lettori news, approfondimenti e le parole dei due protagonisti al termine del confronto.

ALBO D’ORO MASTERS 1000 MONTECARLO

