Laver Cup 2023, Shelton, Cerundolo, Auger-Aliassime, Tiafoe/Paul: Team World domina la prima giornata

Una prima giornata dominante da parte di Team World alla Laver Cup 2023 partita alla Rogers Arena di Vancouver. La squadra guidata dal capitano John McEnroe, già detentrice del titolo conquistato lo scorso anno a Londra, si è aggiudicato tutti e quattro gli incontri della giornata inaugurale della manifestazione. Nel primo match Ben Shelton si è imposto con lo score di 7-6(4) 6-1 ai danni dell’altro giovane talento in ascesa Arthur Fils. A seguire tutto facile per Francisco Cerundolo in un’altra sfida tra esordienti contro Alejandro Davidovich Fokina per 6-3 7-5.

Nella sessione serale è tornato ad ottenere una buona vittoria, davanti al pubblico di casa, Felix Auger-Aliassime: il numero 14 del ranking mondiale non ha lasciato scampo a Gael Monfils, imponendosi con lo score di 6-4 6-3. Infine, l’ultimo punto di serata lo hanno portato Frances Tiafoe e Tommy Paul nel doppio vinto per 6-3 4-6 10-6 ai danni della coppa Fils/Rublev. Un solo set vinto da Team Europe, che dovrà per forza di cose reagire nei quattro incontri in programma sabato.