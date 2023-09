F1 GP Giappone 2023, risultati e classifica prove libere 3: Verstappen primo, inseguono le McLaren

Max Verstappen domina la terza sessione di prove libere. Nella notte, sulla pista di Suzuka, in Giappone, è andata in scena la terza e ultima sessione di prove libere. Il campione del mondo in carica detta il ritmo in 1:30.267, mentre inseguono le due McLaren, con Norris davanti. Quinta e sesta piazza per le Ferrari.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 3

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:30.267

2 Lando Norris McLaren +0.240

3 Oscar Piastri McLaren +0.288

4 Sergio Perez Red Bull Racing +0.737

5 Charles Leclerc Ferrari +0.755

6 Carlos Sainz Ferrari +0.870

7 Lewis Hamilton Mercedes +0.892

8 George Russell Mercedes +1.238

9 Fernando Alonso Aston Martin +1.282

10 Guanyu Zhou Alfa Romeo +1.401

11 Valtteri Bottas Alfa Romeo +1.432

12 Kevin Magnussen Haas F1 Team +1.613

13 Esteban Ocon Alpine +1.657

14 Yuki Tsunoda AlphaTauri +1.684

15 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +1.712

16 Logan Sargeant Williams +1.735

17 Liam Lawson AlphaTauri +1.781

18 Alexander Albon Williams +1.846

19 Lance Stroll Aston Martin +1.887

20 Pierre Gasly Alpine +1.932