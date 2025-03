Daria Kasatkina ha annunciato il suo cambio di nazionalità. L’attuale numero 12 Wta dice così addio alla Russia e difenderà da oggi i colori dell’Australia, dopo che il governo australiano ha accettato la sua richiesta di residenza permanente. La tennista 27enne nativa di Togliattigrad è lontana dalla sua madrepatria da oltre due anni, da quando ha reso nota la sua omosessualità e la sua relazione con la pattinatrice di figura estone Natalia Zabiaako. Allenata dall’italiano Flavio Cipolla, Kasatkina inoltre è anche una delle poche atlete russe ad essersi pubblicamente schierata contro la guerra in Ucraina, e nelle ultime due stagioni ha dovuto giocare senza bandiera al pari dei suoi ormai ex connazionali.

Le parole di Kasatkina

Questo il post su Instagram della diretta interessata: “Sono lieta di informarvi che la mia richiesta di residenza permanente è stata accolta dal governo australiano. L’Australia è un posto che amo, incredibilmente accogliente e qui mi sento a casa. Amo stare a Melbourne e non vedo l’ora di stabilirmi qui. Come parte di questo trasferimento, sono orgogliosa di annunciare che da questo momento in poi rappresenterò la mia nuova patria, l’Australia, nella mia carriera professionale.

Kasatkina ha poi espresso gratitudine per chi l’ha supportata finora: “Naturalmente questa decisione ha comportato delle scelte difficili. Voglio esprimere la mia gratitudine alla mia famiglia, ai miei allenatori ed a tutti coloro che mi hanno sostenuta nel mio percorso tennistico fino a questo punto. Avrò sempre rispetto ed apprezzamento per le mie radici, ma sono entusiasta di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera sotto la bandiera australiana. Ringrazio tutti per la comprensione ed il sostegno costante“.

La carriera di Kasatkina

La classe ’97 si è rivelata al grande pubblico a 20 anni nel 2017, quando ha alzato al cielo il primo trofeo della sua carriera da professionista a Charleston. L’anno successivo, è entrata nella top 20 del ranking e ha raggiunto importanti traguardi, tra cui la vittoria a Mosca e le finali a Dubai e Indian Wells, dove ha sconfitto tre top ten ed è stata battuta solo da Osaka. Dopo una stagione difficile nel 2019, Kasatkina è tornata ad alti livelli nel 2021, vincendo due titoli importanti e tornando nelle prime 50 posizioni del ranking. Nel 2022 ha fatto anche il suo rientro in top ten grazie alla vittoria a San Jose e a una semifinale al Roland Garros, e ha ottenuto anche la qualificazione alle Wta Finals.

Nel 2023 si è confermata come una delle protagoniste del circuito, raggiungendo due finali e diverse semifinali, e al termine della stagione ha mantenuto la posizione in top ten per la seconda volta di fila. L’anno scorso ha vinto altri due titoli, a Ningbo e Eastbourne, portando così a otto il computo totale di trionfi in carriera. Inoltre è diventata anche la giocatrice con più partite vinte nei tornei Wta 500.