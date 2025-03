C’è un obiettivo a separare il PSG dal mito: chiudere un campionato di Ligue 1 da imbattuto. Nessuno ci è mai riuscito e il record di partite senza sconfitte in un singolo campionato francese appartiene al Nantes, che nella stagione 1994-95 si spinse fino a toccare quota 32 gare senza perdere. Il PSG ci crede e vuole scrivere un altro capitolo di storia, ma prima vuole chiudere il prima possibile il discorso della vittoria del campionato. Oggi, sabato 29 marzo, c’è il primo match point, ma si gioca su più campi. Ad otto partite dalla fine il Paris ha un vantaggio di 19 punti sul Marsiglia di De Zerbi. I parigini potrebbero quindi laurearsi campioni questo fine settimana, se la seconda classificata dovesse perdere contro il Reims e il derby della Costa Azzurra tra Monaco e Nizza (entrambe al terzo posto a 47 punti), dovesse finire in pareggio. Serve però anche una vittoria del PSG, che farà visita al St Etienne, per completare l’opera.

Si tratta ovviamente solamente di una formalità. Il dubbio non è se il PSG vincerà, ma quando. In ogni caso è bene ricordare qual è l’ordine dei criteri da prendere in considerazione in caso di arrivo a pari punti in classifica. Il primo è quello legato alla differenza reti generale in tutto il campionato, che precede il criterio legato agli scontri diretti tra le squadre interessate. Insomma, il compito è davvero vicino per gli uomini di Luis Enrique che aprono quest’oggi un calendario fitto di impegni. In nove giorni il PSG dovrà giocare la semifinale di Coppa di Francia contro il Dunkerque, la partita di campionato contro l’Angers e la gara di andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Aston Villa.

PGS CAMPIONE OGGI, SABATO 29 MARZO SE…

– Vince contro il Saint-Étienne

– Il Marsiglia perde contro il Reims

– Monaco-Nizza finisce in pareggio