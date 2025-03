Calciomercato Serie A, nuove news su Victor Osimhen: le ultime sull’attaccante nigeriano, Juve in bilico.

La stagione 2024/25 sta vedendo in azione Victor Osimhen con la maglia del Galatasaray. Il centravanti nigeriano sta conducendo un’ottima annata calcistica: in 22 presenze in Super Lig ha messo a referto ben 20 gol e 4 assist. Numeri molto importanti se sommati a quelli raccolti in Europa League: 6 marcature in 7 presenze. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 70 milioni di euro ed il prossimo anno sembra essere quello giusto per dire addio definitivamente al Napoli.

La società partenopea, infatti, ne detiene ancora il cartellino e sta aspettando l’offerta giusta per provare a piazzarlo in un club che possa accontentare il presidente De Laurentiis. Intanto, però, si fanno sempre più insistenti alcuni rumors di mercato che vedono l’ex Lille in Serie A nella prossima stagione. Il 45 del Galatasaray, infatti, è conteso da Juventus e, a sorpresa, dal Milan.

Calciomercato Milan, suggestione Osimhen: le ultime sul possibile affare

Il Milan targato Fonseca prima e Conceicao dopo non è riuscito a brillare nel corso della stagione e per salvare la faccia, rimane una Coppa Italia da vincere. Il trionfo in Supercoppa, infatti, ha abbagliato i tifosi rossoneri che si aspettavano una rimonta in campionato ed un percorso migliore in Champions League.

Tutte delusioni che condurranno la dirigenza rossonera a concludere il rapporto con Conceicao a fine stagione, come previsto da contratto, e puntare su un nuovo progetto. In pole per la panchina c’è Massimiliano Allegri che potrebbe essere convinto da un nuovo direttore sportivo: Fabio Paratici, in cima alla lista dei desideri della società milanista.

Tra gli altri profili da allenatore ci sono Antonio Conte del Napoli, molto difficile per via del suo contratto con gli azzurri, e Carlo Ancelotti. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il tecnico di Reggiolo potrebbe seriamente lasciare il Real Madrid a fine stagione e far ritorno al Milan. Dovesse concretizzarsi questa condizione, dato il pressing anche del Brasile, all’ex allenatore di Chelsea e PSG dovrà essere regalato un attaccante internazionale: Victor Osimhen.

Trattative molto difficili e per convincere Ancelotti di tornare a Milano e scrivere una nuova pagina di storia e per l’esborso economico davvero oneroso per l’acquisto e lo stipendio di Osimhen. Una possibilità ad oggi remota ma che potrebbe realizzarsi soprattutto in caso di cessione di uno tra Theo Hernandez e Rafael Leao.