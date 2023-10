Jannik Sinner, i bookmakers ci credono: primo slam nel 2024 quotato a 3.50

Jannik Sinner è il nuovo numero quattro del ranking ATP. La vittoria su Medvedev in finale a Pechino ha consolidato la posizione dell’azzurro, già conquistata dopo la semifinale. Dopo una settimana da favola nella capitale cinese, tutti gli obiettivi del classe 2001 appaiono ora molto meno lontani. Il sogno, nel 2024, rimane la conquista del primo slam in carriera, opzione offerta a 3,50 su Goldbet e Better. Ma non finisce qui, perché la scalata dell’altoatesino in classifica lo lancia tra i candidati per raggiungere la prima posizione nel ranking già nel 2024, possibilità che al momento paga ben 15 volte la posta.

Il 2023 ha però ancora tanto da dire. Blindato l’approdo alle ATP Finals grazie al perfetto torneo sul cemento cinese, Sinner può concretamente pensare di giocarsi la vittoria del torneo fino alla fine: un successo nella rassegna in programma proprio in Italia, a Torino, si trova attualmente a 6,50 su Snai.